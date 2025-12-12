Maduro revela la cantidad de petróleo confiscado en el Caribe: también denuncia desaparición de la tripulación del buque

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, reveló este jueves que el buque petrolero “robado” por la Administración de Donald Trump, llevaba un millón 900 mil barriles de crudo venezolano que fue “pagado en el país”.

Además, “los tripulantes de ese barco están secuestrados, desaparecidos, nadie sabe dónde están, se robaron el barco y han inaugurado una nueva era de piratería criminal naval en el Caribe”, denunció Maduro durante una visita a la Sala de Autogobierno.

Ante esta situación, el jefe de Estado ordenó asegurar todas las naves con el objetivo de “garantizar el libre comercio del petróleo venezolano” en el mundo.

“He dado las instrucciones suficientes para que en todas las instancias se hagan las debidas acciones legales, diplomáticas y se tomen las medidas”, afirmó.

Se le “cayó la máscara” a EEUU

En sus declaraciones, Maduro indicó que la narrativa del narcotráfico impulsada por Estados Unidos (EEUU) contra Venezuela para justificar un ataque al país, se “cayó” el miércoles tras el “robo” del buque.

“Ayer se les cayó la máscara, el narcotráfico es ‘fake news’, ya en Estados Unidos les estaban diciendo que es mentira. Van por el petróleo, si el país no tuviera las máximas reservas de petróleo no existiera Venezuela para los multimillonarios y supremacistas de Estados Unidos”, indicó el primer mandatario.

“Ellos quieren robarse el petróleo de Venezuela y no pagarlo. Pero desde tiempos de (Simón) Bolívar, por decreto presidencial, todo lo que está debajo de esta tierra, sea oro, petróleo o gas, le pertenece al pueblo venezolano y nadie ni nada podrá robarse (...) nuestros recursos y riquezas naturales”, enfatizó Maduro.

EEUU se pronuncia

Más temprano, la Casa Blanca informó que el buque petrolero incautado en el mar Caribe, cargado con crudo venezolano, será trasladado a un puerto estadounidense para su requisa y procesamiento.

"El buque irá a un puerto estadounidense y Estados Unidos sí tiene la intención de incautar el petróleo. Sin embargo, existe un proceso legal para la incautación de ese petróleo, y ese proceso legal será seguido", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa, refiere EFE.