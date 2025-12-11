Oferta de empleo

Atención conductores: este instituto tiene vacantes para Caracas, Charallave y Aragua

Debe tener experiencia comprobable al manejo del volante 

Por Selene Rivera
Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 07:30 pm
Foto: Referencial

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) se encuentra en la búsqueda de conductores para oportunidad de empleo.

A través de su cuenta en Instagram, el IDEA difundió la vacante, los requisitos y los pasos para postularse al empleo.

Oportunidad de empleo en IDEA

De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación, están en la búsqueda de "profesionales responsables y con experiencia en el manejo de unidades de transporte".

Asimismo, señala que los requisitos para la postulación son los siguientes:

  • ​Poseer Licencia de 5ta grado.
  • ​Edad comprendida entre 35 y 45 años.
  • Residencia en: Caracas, Charallave, Valles de Chara o Estado Aragua (zona Turmero).
  • ​Experiencia comprobable manejando autobuses y camionetas.

¿Cómo me puedo postular al empleo?

En este sentido, el Instituto de Estudios Avanzados indicó que todos los conductores interesados en postularse al empleo deben hacer lo siguiente:

