Atención conductores: este instituto tiene vacantes para Caracas, Charallave y Aragua

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) se encuentra en la búsqueda de conductores para oportunidad de empleo.
A través de su cuenta en Instagram, el IDEA difundió la vacante, los requisitos y los pasos para postularse al empleo.
Oportunidad de empleo en IDEA
De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación, están en la búsqueda de "profesionales responsables y con experiencia en el manejo de unidades de transporte".
Asimismo, señala que los requisitos para la postulación son los siguientes:
- Poseer Licencia de 5ta grado.
- Edad comprendida entre 35 y 45 años.
- Residencia en: Caracas, Charallave, Valles de Chara o Estado Aragua (zona Turmero).
- Experiencia comprobable manejando autobuses y camionetas.
¿Cómo me puedo postular al empleo?
En este sentido, el Instituto de Estudios Avanzados indicó que todos los conductores interesados en postularse al empleo deben hacer lo siguiente:
- Enviar su Currículum Vitae actualizado al correo electrónico: [email protected]
