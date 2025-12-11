Atención conductores: este instituto tiene vacantes para Caracas, Charallave y Aragua

Suscríbete a nuestros canales

La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) se encuentra en la búsqueda de conductores para oportunidad de empleo.

A través de su cuenta en Instagram, el IDEA difundió la vacante, los requisitos y los pasos para postularse al empleo.

Oportunidad de empleo en IDEA

De acuerdo con la información proporcionada por la Fundación, están en la búsqueda de "profesionales responsables y con experiencia en el manejo de unidades de transporte".

Asimismo, señala que los requisitos para la postulación son los siguientes:

​Poseer Licencia de 5ta grado.

​Edad comprendida entre 35 y 45 años.

Residencia en: Caracas, Charallave, Valles de Chara o Estado Aragua (zona Turmero).

​Experiencia comprobable manejando autobuses y camionetas.

¿Cómo me puedo postular al empleo?

En este sentido, el Instituto de Estudios Avanzados indicó que todos los conductores interesados en postularse al empleo deben hacer lo siguiente:

Enviar su Currículum Vitae actualizado al correo electrónico: [email protected]

