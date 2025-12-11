Locura por Lionel Messi en la India: la estatua monumental del astro argentino

Suscríbete a nuestros canales

La devoción global por Lionel Messi ha alcanzado un nuevo pico con un homenaje histórico preparado en la India, uno de los países con mayor fanatismo por el fútbol. Después de una temporada histórica en la MLS, el capitán de la Selección Argentina ha sido invitado por el gobierno indio para una gira monumental.

Una obra de 21 metros en Calcuta

La pieza central del tributo es una estatua de fibra de vidrio que superará los 21 metros de altura, convirtiéndose en una de las representaciones futbolísticas más grandes del mundo.

El diseño de la estatua es un retrato del momento más icónico de su carrera: Messi levantando la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La ubicación de la obra tiene un simbolismo especial, ya que estará cerca de la estatua de Diego Armando Maradona. De esta forma, Calcuta unirá los monumentos de los dos máximos campeones del mundo de nacionalidad argentina. Se espera que Messi aterrice el 13 de diciembre junto a su entorno para encabezar la ceremonia.

El "GOAT Tour"

La develación en Calcuta es solo el inicio del denominado "GOAT Tour", una gira que llevará a Messi por Calcuta, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi. La presentación de la estatua se realizará de forma virtual en el Salt Lake Stadium, con capacidad para 70 mil asistentes.

Los planes en la India incluyen recreaciones escenográficas de la casa del futbolista en Miami, un trono simbólico, un partido especial de formato 7vs7 en Hyderabad, y hasta un desfile de moda junto con Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

El cierre de esta gira de impacto cultural será una reunión oficial con el Primer Ministro de India, Narendra Modi, reflejando la magnitud del fenómeno global que representa el capitán argentino.

