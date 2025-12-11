Orden judicial sobre la Guardia Nacional en Los Ángeles: su destino podría definirse este lunes 15 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El tira y afloja legal en California, Estados Unidos (EEUU), debido a la presencia de efectivos que la Guardia Nacional en el estado sigue sin definirse por completo, a pesar de una reciente orden judicial emitida que podría definir la situación, entienda por qué.

Se ha dado a conocer que, el juez federal Charles Breyer, en San Francisco, dictaminó que la administración de Trump debe cesar el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado.

Recordemos que, el presidente Donald Trump federalizó (convocó bajo control federal) a más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California en junio pasado, sin el consentimiento del gobernador demócrata Gavin Newsom.

De hecho, el fallo se alinea con una opinión previa de septiembre, donde Breyer había dictaminado que el uso de tropas de la Guardia Nacional sin la aprobación del gobernador para asuntos internos, como la detención de inmigrantes o el control de disturbios, violaba límites legales y la ley.

Para Breyer la idea de que las manifestaciones en Los Ángeles no pueden ser manejadas sin la Guardia Nacional desafía el “sentido común”.

Sin embargo, suspendió la decisión hasta el lunes, presumiblemente para dar a la administración la oportunidad de apelar.

Lo cual es el escenario más probable, tomando en cuenta recientes reacciones de la administración de Trump frente a decisiones judiciales similares.

Ahora, este fallo reitera la postura de que el Presidente no puede federalizar unilateralmente a la Guardia Nacional, una fuerza típicamente bajo el mando del gobernador de cada estado, para tareas de aplicación de la ley interna sin la justificación legal adecuada.

Reacciones e implicaciones sobre el fallo judicial

El Gobernador Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, calificaron la decisión como una victoria para la democracia y el estado de derecho, afirmando que "El presidente no es un rey" y que "la federalización de la Guardia Nacional en California es ilegal y debe terminar".

Y es que es importante destacar que, Breyer rechazó los argumentos de la administración de que el tribunal no tiene derecho a contradecir el despliegue y que todavía necesita a la Guardia en Los Ángeles, declarando que la primera afirmación era “impactante” y la segunda rozaba la “falsedad”.

Mientras que la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sugirió que la administración apelaría el fallo, declarando que esperaban la "victoria definitiva sobre el tema".

De igual forma, defendió que el Presidente ejerció su autoridad legal tras disturbios que los líderes locales "se negaron a detener".

“El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a los oficiales y activos federales tras disturbios violentos que líderes locales como 'Newscum' se negaron a detener”, declaró, usando el apodo peyorativo que Trump ha usado para referirse al gobernador demócrata.

Además, hay que tomar en cuenta que, según el Comando Norte de EEUU, los aproximadamente 100 miembros de la Guardia de California que permanecen en Los Ángeles están custodiando edificios federales o permanecen en una base cercana y no están en las calles con los oficiales de inmigración.

