Festividad de la Virgen de Guadalupe en Illinois: este fue la dura exigencia de la Iglesia Católica al ICE

La Iglesia Católica en Illinois, Estados Unidos (EEUU), ha expresado su preocupación por la posible interferencia de las autoridades migratorias (ICE) durante las peregrinaciones anuales al Santuario de Guadalupe.

Las fiestas guadalupanas se realizarán esta semana en el santuario, cerca de Chicago, con la presencia de unos 300.000 peregrinos que llegarán de todo Illinois para mostrar su devoción a la Virgen Morena, sobre todo entre este 11 y 12 de diciembre.

Recordemos que, la misa inaugural de este jueves será a las 8 de la noche, y todos los actos y misas se transmitirán en vivo por las redes sociales.

Muchos fieles hispanos sienten temor

Autoridades religiosas manifestaron que esperan que las autoridades migratorias no interfieran en las peregrinaciones de esta semana al Santuario de Guadalupe, ubicado en el suburbio de Des Plaines, Illinois, a unos 32 kilómetros al noroeste de Chicago, donde miles de fieles hispanos participarán.

De hecho, hicieron hincapié en que muchos están atemorizados de asistir a esta celebración religiosa anual.

El santuario cuenta con unos 2.3 millones de fieles, de los cuales el 40% es latino, por lo que no quieren la presencia de agentes federales y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

"Siempre hemos tenido problemas con la inmigración de peregrinos de todas partes. No es algo nuevo. Llevamos décadas esperando que nuestro gobierno y nuestras comunidades encuentren una solución viable para ayudar a las personas a regularizar sus vidas y sanar su relación con nuestros hermanos y hermanas en el país", acotó.

Protocolo de seguridad de la Iglesia Católica

De hecho, el padre Sánchez indicó la Iglesia tiene un protocolo de seguridad, el cual no incluye a los agentes federales dentro del santuario.

Según informó la policía local, ellos estarán presentes para vigilar las entradas y salidas, pero no se permitirá el acceso de agentes federales a las instalaciones de la iglesia sin una orden judicial.

Los peregrinos estarán fuera del alcance de las redadas mientras estén dentro del santuario, ubicado en el suburbio de Des Plaines, en una zona conocida como Cerrito del Tepeyac.

Sin embargo, el sacerdote reconoció que nada podrían hacer para salvaguardar a quienes sean interceptados en el camino desde o hacia el campus.

Por último, Sánchez recomendó a quienes no se sientan cómodos asistiendo, ya sea por el intenso frío invernal o por las medidas de control migratorio, que se queden en sus hogares.

