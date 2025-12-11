Activan ordenanza que prohíbe el uso de vapeo en Dallas: ofrecen programas como "Not On Tobacco"

Suscríbete a nuestros canales

Desde este miércoles está prohibido el uso de vaper (cigarrillo electrónico) en espacios públicos y cerrados de la ciudad de Dallas, estado Texas.

Los lugares donde se debe respetar son bares, oficinas y parques. La medida busca proteger a las poblaciones vulnerables de los efectos nocivos del humo de segunda mano y limitar la exposición de los jóvenes a productos de nicotina.

Se conoció que más de 1.6 millones de estudiantes en EE.UU. usan cigarrillos electrónicos, y el vapeo ha generado preocupaciones por la adicción de los jóvenes, especialmente con productos saborizados.

¿Que otras leyes aplican?

Las leyes estatales incluyen restricciones a la publicidad de cigarrillos electrónicos cerca de escuelas e iglesias, además de prohibir productos diseñados para atraer a menores.

También se limita la venta de productos que se asemejan a objetos comunes, como bolígrafos y teléfonos inteligentes, que pueden atraer a los niños.

Estas normativas buscan atacar la exposición de los adolescentes a la publicidad de productos de vapeo y reducir su acceso a estos dispositivos, con el objetivo de disminuir las tasas de adicción a la nicotina entre los jóvenes.

Además de las prohibiciones, se ofrecen programas como "Not On Tobacco", que ayuda a los adolescentes entre 14 y 19 años a dejar de fumar, abordando la adicción y sus desencadenantes.

Pueden acceder a sesiones de asesoramiento y grupos de apoyo donde pueden compartir experiencias y recibir orientación.

También proporcionan material educativo que informa sobre los riesgos del uso de tabaco y vapeo, así como sobre los beneficios de dejar estos hábitos.

