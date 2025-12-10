Inmigrante colombiana explica cómo deben lucir las uñas, las pestañas y el vehículo para despistar al ICE

Suscríbete a nuestros canales

Una creadora de contenido colombiana desató un intenso debate en redes sociales tras compartir estrategias visuales y de comportamiento para que los inmigrantes indocumentados evadan los controles de las autoridades migratorias estadounidenses.

La mujer, quien asegura haber presenciado un incremento en las deportaciones recientes, insta a sus seguidores, específicamente a mujeres afrodescendientes, a adoptar una estética llamativa con pestañas postizas, uñas largas y accesorios vibrantes para simular ser ciudadanas locales.

Estrategia

Este fenómeno viral surge en un contexto donde las políticas fronterizas de Estados Unidos mantienen una vigilancia estricta y cifras récord de encuentros en la frontera sur.

Esto convierte a la mimetización cultural y la búsqueda de seguridad en un tema de alto interés para la comunidad latina vulnerable.

Más allá de la apariencia física, la autora del video detalla que el dominio de la jerga callejera resulta importante para proyectar confianza ante los agentes federales.

También recomienda el uso de frases coloquiales en inglés como “What happened, bro?” o gestos exagerados que imiten la naturalidad de los nativos.

Otros tips

Adicionalmente, sugiere personalizar los vehículos con adornos de peluche en el volante como táctica de distracción visual.

Aunque miles de usuarios agradecen estos consejos de supervivencia ante el temor de los operativos migratorios en estados con leyes más severas, diversos sectores cuestionan la efectividad real de estos métodos.

También alertan sobre los riesgos de simplificar los rigurosos perfiles que utilizan los oficiales de inmigración para ejecutar detenciones.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.