Arrestan al expresidente de Bolivia, Luis Arce: de esto lo acusan

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles, por presunta corrupción, según informaron autoridades locales. La detención ocurre en el marco de investigaciones que lo involucran durante su gestión como ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).

La exministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó sobre la detención de Arce.

El político estaría ridiendo su declaración en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, después de que las autoridades emitieran una orden de aprehensión en su contra.

A inicios del pasado mes de noviembre, Arce dejó la presidencia de Bolivia para dar paso al nuevo gobierno del opositor Rodrigo Paz.

EN DESARROLLO...

