Investigan choque de avioneta contra un vehículo en plena autopista: FAA revela las conclusiones preliminares

Un aterrizaje de emergencia de una avioneta culminó en un aparatoso accidente al chocar contra un automóvil en una concurrida autopista de Florida.

El impactante suceso, que fue captado en video y se viralizó en redes sociales, ocurrió en la I-95 cerca de Orlando, en el Condado Brevard.

De acuerdo con CNN, el piloto de la aeronave, un modelo Beechcraft 55, había reportado previamente problemas con el motor, lo que lo obligó a intentar el peligroso aterrizaje sobre la autovía, justo en un tramo de alto tráfico.

Pánico en la carretera: esto se visualizó en el video

El video muestra la dramática secuencia en que la avioneta baja y se encuentra con el tráfico, sin poder esquivar a un Toyota Camry que transitaba por el lugar.

La zona del accidente, cercana a la localidad de Cocoa, es una ruta crucial que conecta la ciudad de los parques de diversiones con la costa espacial de Cabo Cañaveral, lo que generó un cierre de carriles y la movilización inmediata de los equipos de emergencia.

Estado se salud de los involucrados

La conductora del automóvil, una mujer de 57 años residente de Melbourne, fue la única persona que resultó herida, sufriendo lesiones leves.

Tras el choque, fue trasladada a un hospital local, según confirmó la Patrulla de Caminos de Florida (FHP).

Testimonios de socorristas recogidos por medios locales reportaron que la mujer, en estado de shock, comentó riendo nerviosamente: "¿Sabes cuánto amaba mi auto?" y preguntó si ella era "la única que fue golpeada".

Por su parte, el piloto, un joven de 27 años, y el pasajero, de la misma edad, salieron ilesos del aparatoso accidente. Ambos se negaron a ser trasladados a un centro médico, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades.

Además del impacto, se difundieron imágenes de la avioneta destrozada sobre el cemento, junto al vehículo afectado.

Autoridades investigan las causas

Tanto la Administración Federal de Aviación (FAA) como la Patrulla de Caminos de Florida (FHP) iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente.

Aunque el piloto reportó fallas en el motor, las autoridades buscan esclarecer las condiciones que llevaron al aterrizaje forzoso del avión Beechcraft 55 en una vía tan transitada.

Como medida de seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y peritos, la Policía se vio obligada a clausurar carriles de la autopista.

