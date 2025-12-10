Comercios aliados a Cashea activan el Modo más Cuotas por tiempo limitado: lista

Suscríbete a nuestros canales

Cashea anunció este martes, que hasta el próximo 24 de diciembre, varios comercios aliados a la plataforma activaron las compras a 6, 9 y 12 cuotas, dependiendo del nivel en que se encuentre el usuario.

"¡Llegó el modo más cuotas versión navideña! ¡Hasta el 24 de diciembre! Llévate esos regalitos hasta en 12 cuotas, en compras desde $100 en muuchos de nuestros aliados", señaló Cashea a través de sus redes sociales.

Las compras mínimas para activar el Modo más Cuotas es desde los $100.

Compras hasta en 12 cuotas

A continuación te presentamos a cuantas cuotas puedes comprar dependiendo el nivel en que estés en Cashea:

Nivel 3: 6 cuotas

6 cuotas Nivel 4: 6 cuotas

6 cuotas Nivel 5: 9 cuotas

9 cuotas Nivel 6: 12 cuotas

Comercios con el Modo más Cuotas activado

IVOO

Apolo Shoes

Óptica Caroní

Opticolor

Electro Marka

World Shop

Al Giorno

Venelectronics

212 Global

