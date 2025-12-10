Economía

Comercios aliados a Cashea activan el Modo más Cuotas por tiempo limitado: lista

La empresa ya cuenta con más de 8 millones de usuarios

Por 2001

Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 12:00 pm
Cashea anunció este martes, que hasta el próximo 24 de diciembre, varios comercios aliados a la plataforma activaron las compras a 6, 9 y 12 cuotas, dependiendo del nivel en que se encuentre el usuario.

"¡Llegó el modo más cuotas versión navideña! ¡Hasta el 24 de diciembre! Llévate esos regalitos hasta en 12 cuotas, en compras desde $100 en muuchos de nuestros aliados", señaló Cashea a través de sus redes sociales.

Las compras mínimas para activar el Modo más Cuotas es desde los $100.

Compras hasta en 12 cuotas

A continuación te presentamos a cuantas cuotas puedes comprar dependiendo el nivel en que estés en Cashea:

  • Nivel 3: 6 cuotas
  • Nivel 4: 6 cuotas
  • Nivel 5: 9 cuotas
  • Nivel 6: 12 cuotas

 Comercios con el Modo más Cuotas activado

  • IVOO
  • Apolo Shoes
  • Óptica Caroní
  • Opticolor
  • Electro Marka
  • World Shop
  • Al Giorno
  • Venelectronics
  • 212 Global

 

