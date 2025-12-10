Anuncian plan de trámite único para el sector empresarial: beneficios y puntos claves de la medida

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno nacional ordenó la simplificación de los trámites que deben realizar los empresarios venezolanos, para optimizar la eficiencia de los procesos productivos.

Esta medida se tomó respondiendo directamente a una solicitud clave del sector industrial privado. El objetivo es concretar un plan de simplificación para el primer trimestre de 2026.

La acción se traduce en la creación de una "taquilla única" y un "trámite único", prometiendo un cambio en la manera en que el sector privado interactúa con el Estado.

¿Cómo será la nueva simplificación?

La medida fue planteada por el presidente de Conindustria, Tito López, en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva, basándose en los resultados positivos de las mesas técnicas instaladas con el Ministerio de Comercio Nacional y la Vicepresidencia Ejecutiva.

El gremio propuso revisar 105 requisitos que afectan directamente a la manufactura nacional. Ya se logró la simplificación del 38% de estos trámites, lo que equivale a la eliminación de 65 recaudos.

Crecimiento industrial

El sector manufacturero privado mostró un desempeño positivo, con un crecimiento del 5,2 % en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo período del año anterior.

Este repunte es visto por el gremio como una muestra de la capacidad de respuesta y determinación de los industriales. De hecho, la capacidad instalada alcanzó un promedio del 48,9 %, un nivel de uso similar al observado por última vez a principios de 2014.

Hoja de ruta para la transformación

Conindustria reiteró su llamado a la acción a través de ocho políticas públicas que, según el gremio, son una hoja de ruta para el fortalecimiento de la manufactura nacional.

Estas propuestas se centran en buscar estabilidad económica, mayor acceso a financiamiento, seguridad jurídica e incentivos a la inversión.

Protocolo para exportaciones y sustitución de importaciones

Complementando la simplificación de trámites, el gobierno anunció la activación de un “Protocolo Unificado para las Exportaciones no Petroleras, Postales y Actividades Conexas”.

Asimismo, se hizo un llamado a intensificar la sustitución de importaciones para optimizar el ahorro de divisas y lograr una expansión significativa de las exportaciones no petroleras del país.

