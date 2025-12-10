ICE exige pago de $5.000: descubre qué migrantes detenidos afrontan esta fianza mínima

Suscríbete a nuestros canales

El debate sobre la política migratoria en Estados Unidos está tomando un giro financiero importante.

Los migrantes que son detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), se enfrentan a la posibilidad de tener que pagar una fianza mínima de $5.000 para poder obtener la libertad condicional mientras su proceso de remoción o deportación avanza.

Aunque esta cifra no es un requisito que se aplique a todos, se ha convertido en un umbral común, lo que agrava las dificultades económicas para aquellos que desean quedarse en el país.

¿Qué significa realmente la fianza y quién se encarga de establecerla?

Una fianza migratoria es, en esencia, una promesa de dinero que se entrega al DHS, específicamente a ICE, para garantizar que la persona detenida se presente a todas sus futuras audiencias judiciales y cumpla con las órdenes del juez de inmigració, indica el sitio web de ICE sobre fianzas.

La decisión sobre el monto de la fianza la toman dos entidades:

ICE: En ciertos casos, ICE establece una fianza inicial. Si el migrante o un familiar que esté legalmente en EE. UU. paga esta cantidad, se le permite salir.

Juez de inmigración: Si ICE niega la fianza o establece un monto que se considera demasiado alto, el migrante puede solicitar una audiencia de redeterminación ante un juez de inmigración.

La ley federal indica que el monto más bajo que un juez puede fijar es de $1.500. Sin embargo, en la práctica, los montos más comunes en muchas jurisdicciones suelen estar entre $5.000 y $15.000, según análisis de prácticas legales en consultas.

¿Qué inmigrantes son elegibles para pagar la fianza de $5.000 al ICE?

Es importante aclarar que no todas las personas detenidas tienen derecho automático a una fianza.

ICE tiene la discreción de decidir y los jueces consideran varios factores antes de otorgarla, como la falta de antecedentes criminales graves, los lazos familiares y comunitarios en EEUU, y el riesgo de fuga, según la información proporcionada por recursos legales sobre fianzas.

La Agencia ICE enfatiza que su misión es hacer cumplir las leyes migratorias, identificando y deteniendo a extranjeros que pueden ser removidos.

Los pagos de fianzas se manejan a través del Sistema Electrónico de Fianzas en Efectivo (CeBONDS), un proceso que solo puede llevar a cabo un "deudor" con estatus legal verificado en EEUU, según lo que se verifica en el portal de ICE.

El dinero de la fianza se devuelve a la persona que lo pagó al concluir el caso, siempre que el migrante cumpla con todas las comparecencias y órdenes emitidas, incluyendo una orden final de remoción o deportación.

Sin embargo, si el migrante no cumple con sus obligaciones, el dinero se pierde.

Esta práctica de exigir montos elevados (a menudo de $5.000 o más) representa un gran obstáculo, afectando directamente la capacidad de los migrantes para defender su caso fuera de los centros de detención.

