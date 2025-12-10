Chepa Candela: A la actriz Dora Mazzone le dieron con el "látigo de la indiferencia"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Jeeelooouuu!!... Y, una vez más, les doy la bienvenida a esta, la columna más esperada, leída, copiada, peeerooo… ¡¡jaaamáaasss igualada!! del “periodismo farandulero” de este país, donde el chisme se bate mejor que ¡¡en ninguna otra parte!! …

Ronald Borjas

Yyy arrancando con el parling, les bato que a pesar de que han transcurrido casi seis meses de su matrimonio con la empresaria Carolina Tepediino, con quien se lanzó al agua el pasado mes de agosto, el RONALD BORJAS, ique, todavía no quiere darle la cara a Jeremías, por haberlo negreado en la lista de invitados a su bodorrio a la cual fue “Raquel y todo aquel”…pero se le olvidó convidar al cantante con quien grabó el tema “Poco a poco” y más nunca lo volvió a tomar en cuenta…¡Síii, señores!...Según la onda captada por mis camataguas, el susodicho “perdona, pero no olvida” y cada vez que puede, no pierde la oportunidad de comentar el latigazo de la indiferencia que le dio su colega, a quien creía su amigote…y en días recientes, en una reunión, comentó que todavía le duele que el Ronald Borjas le haya sacado el cuerpo en un evento tan importante en la vida de cualquiera, como es un matrimonio…Imagínense si al propio Luis Fernando Borjas que es su primo hermano, le quitó el habla por un pocotón de años, que esperaba el Jeremías?...Lo cierto del caso es que el cantante sigue picado…Mijito, pasa la página…¿O vas a durar toda la vida con esa bolsa de hielo en el lomo?...

Dora Mazzone

Yyy en esa misma onda, ique, también anda DORA MAZZONE porque no fue tomada en cuenta para participar en el mensaje navideño que todos los años hace Ivette Domínguez, en la que aparece ¡hasta el gato!... Menos ella, agarró su celular y, “respirando por la herida”, en tono de burla hizo su propia cuña decembrina, no sin antes espepitar lo siguiente: “Como este año no me invitaron a ningún mensaje, yo hago el mío”... Bueno… ¿Y acaso la gente está en la obligación de invitarte a todas partes? ¡Revísate! A ver qué le hiciste a Ivette Domínguez, que es tan buena nota, pero por algo te ignoro en su “Colo-Cuña”, que le aumenta seguidores por esa época... Ay, no, la gente se enrolla por cualquier pendejada… ¿Qué perdió la Dora Mazzone para que ahora ande con ese reconcomio?… ¡”No me la llore, que me la pone en pena”!…

Televen

¡Yyy “avanti” con el cotilleo! Les bato que TELEVEN lanzó su mensaje decembrino sin la participación de sus talentos, es decir, con eso de que, pues, no quisieron arriesgarse a perder la grabación con personajes que ya estaban en la lista negra de los que caerán en el “sacudón de mata” que se avecina… y por esa razón los productores optaron por poner a unos fantasmas que nadie conoce para evitarse el trabajo de ir a recursos humanos y preguntar: ¿a quién van a darle el sobre amarillo? Me cuentan que la orden fue de los chivos del canal de la Bolita roja”, que ya tienen en la mira a varios talentos para darle su sobrecito amarillo… y si te vi, no me acuerdo… Por eso, el mensaje navideño de Televen parece una fiesta de carnaval con esa cuerda de disfraces, que conocerán en sus respectivas casas… Yyy como hasta aquí me trajo el río, bajo la “Santamaría” y les digo: “Bay, bay, sayonara”… ¡Chaaaooo!…

