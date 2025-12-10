Lina Luaces explicó el motivo que la llevó a pronunciar sus dos apellidos en su participación del Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La actual representante de Miss Universe 2025 por Cuba, Lina Luaces, reveló en una entrevista reciente el significado detrás de un gesto que llamó la atención durante su presentación internacional y es que, en la gala, Luaces decidió presentarse utilizando ambos apellidos, el paterno y el materno, en lugar de solo el primero como es habitual. En su aparición, pronunció con orgullo reafirmando su identidad completa y sus raíces familiares:

Durante el programa de su madre, 'El Gordo y La Flaca', Lina confesó que por mucho tiempo le daba pena usar el apellido materno porque temía causar controversia. Sin embargo, dijo sentirse honrada de el legado y sacrificios de sus padres, quienes emigraron desde Cuba para darle un futuro mejor y, por tanto, quiso reconocerse públicamente como Luaces y Estefan.

Su participación en el Miss Universo 2025

En julio de 2025, Lina Luaces fue coronada Miss Universe Cuba 2025, representando a la provincia de Santiago de Cuba, gracias a su carisma, elegancia y convicción de identidad.

A pesar de haber nacido en Miami, Lina afirma que siempre se ha sentido muy conectada con sus raíces cubanas gracias a la influencia de su madre.

En su trayectoria previa al certamen, trabajó como modelo desde joven: estudió ballet, desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York con una agencia internacional, lo que le dio experiencia en pasarelas antes de llegar a Miss Universe.

En la edición internacional de Miss Universe 2025, celebrada en Tailandia, su desempeño le valió un lugar destacado, logró entrar al top 12 finalistas, un logro histórico para Cuba tras su reciente reingreso al certamen.

Durante su paso por la competencia, además de mostrar su belleza, llamó la atención por su autenticidad y orgullo por sus raíces.

