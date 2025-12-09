Chepa Candela: Los "runrunes" de la renuncia de Nina Sicilia crecen como la espuma

Suscríbete a nuestros canales

…¡¡Jeeelouu darlings!!… y esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este ameno y cotidiano “parling” que los pone al tanto de todo lo que pasa y sucede en esta “fauna farandulera”, donde los chismes, bretes, rollos, tramoyas, brollos, tretas y todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo, ¡no podrán faltar jamáaasss!…

Nina Sicilia

Yyy como “para luego es tarde”, enseguida paso a batirles que el “madrugonazo” que los rumrunes de una posible renuncia de NINA SICILIA a la organización Miss Venezuela crecieron como la espuma el pasado fin de semana…y aumentan con el correr de las horas, y aunque la susodicha se ha hecho la “sueca” ante “los dimes y diretes”, se insiste que su salida es inminente porque hasta la misma “Mandamás” de la Organización Diego Cisneros, ique, está molesta con el desplante que se le hizo a Stephany Abasali, eso sin contar que tampoco quedó satisfecha con el aburrido espectáculo que transmitieron en pantalla como marco de la elección de Clara Vega, el jueves 4 de diciembre…¡Síii, señores!...En los corrillos misséricos no se habla otra cosa que no sea, la situación de la susodicha y del por qué ha actuado de esa forma en contra de la Miss Venezuela 2024, quien, de paso, para atizar la candela soltó en las redes sociales que “pronto hablará”…¿y qué irá a decir?...Todo esos brollos han fomentado la especie dem que Nina Sicilia tiene los días contados al frente de la organización del primer “templete” de belleza de este país…y como ella no ha abierto su “pico” para desmentir o en todo caso afirmar lo que se viene diciendo desde unos días para acá, lo que ha hecho, con su silencio, es aumentar las dudas…¡y el que calla otorga!…

Clara Vegas

Por cierto que me contaron que la misma CLARA VEGAS reconoció que labia puesto completica con la garrafal respuesta a la pregunta que le hizo el Jurado…y dijo que desde ahorita se pondrá en las manos de un buen profesor de oratoria que le enseñe todos los trucos para hablar bien en público y corregir todos los errores que pudiera cometer cada vez que abre su boquita pintada…y es que la recién electa Miss Venezuela sabe que todos los ojos están puestos sobre ella…y aunque queda casi un año para la elección de la Miss Universo 2026, dice que está dispuesta a dares con todo para que su papel en Puerto Rico sea tan brillante como el que hizo antes y durante su elección como la nueva reina criolla…También me comentaron que está dispuesta a pasar por el quirófano para que le arreglen esa nariz de gancho que tiene…y le parapeteen el mentón…Del resto, está perfecta, pues a mi me parece (No sé si a ustedes) que físicamente a Clara Vegas no le hace falta más nada….

Fátima Bosch

Y lo tiene todo para que le mexicana FATIMA BOSCH la corone el año próximo en “La isla del encanto”…digo, si es que la Mexicana culmina su reinado, porque si de runrunes se trata, los de la renuncia de ella a su cuestionado título también aumentan cada día más…pese a que en días pasados declaró a People en Español, que no tenía porque dejar lo que, según ella, tanto le costó ganar…y claro que, al parecer si costó ¡y mucho!, ya que en los medios mexicanos se sigue insistiendo en que su padre se bajó de la mula con la friolera de ¡¡50 mil dólares!! para que coronaran a su "hijita pechocha"…Ese comentario es la comidilla en la prensa internacional, desde que reventó el escándalo de fraude en el Miss Universo…y salieron a ventilarse muchos trapos sucios, entre ellos la fama de delincuente de cuello blanco que tiene el empresario Raúl Rocha, dueño de dicho templete…¡Amanecerá y veremos!...

