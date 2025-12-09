La confesión de Sergio Basáñez: el actor revela un diagnóstico con el lleva una lucha de años

Suscríbete a nuestros canales

El actor mexicano Sergio Basáñez, conocido por protagonizar exitosas telenovelas y, más recientemente, por su faceta de emprendedor al frente de su negocio de caldo de hueso (Baak), conmovió al público al revelar una difícil batalla personal.

Durante una entrevista, el famoso confesó que había sido diagnóstico de depresión crónica. Aunque sorprendente, la noticia pone en el foco la importancia de la salud mental y desmantela la imagen de perfección que a menudo rodea a las figuras públicas.

Sergio Basáñez compartió que esta lucha se presentó en uno de los puntos álgidos de su carrera, demostrando que el éxito profesional no es una garantía contra el sufrimiento psicológico.

Además, el actor describió su episodio de depresión crónica como una experiencia "terrible" que lo paralizó por completo. Según su propio testimonio, la enfermedad se manifestó con una serie de síntomas devastadores durante la recta final de la grabación de la popular telenovela Amor en Custodia.

En ese sentido, su emprendimiento, Baak (Caldo de Hueso), nació como respuesta a un problema de salud física (colitis). Basáñez transformó una necesidad personal en un negocio exitoso que promueve el bienestar intestinal y la nutrición.

