Cher y Alexander Edwards: conoce el requisito que exige la famosa para casarse con su pareja

La leyenda del pop y la actuación, Cher, se hizo viral luego de confirmar su intención de casarse por tercera vez, a sus 79 años, la diva confesó que estaba lista para caminar hacia el altar con su novio, el productor musical Alexander "AE" Edwards (39 años).

Lo que más ha llamado la atención de los internautas, es que la famosa, decidió hacer un claro cronograma para su enlace, y es que una de sus exigencias es que la boda debe realizarse antes de que cumpla las ocho décadas en mayo de 2026. Este anuncio pone una cuenta regresiva emocionante a una de las historias de amor más comentadas de la industria.

La pareja, que hizo pública su relación a finales de 2022, logró demostrar ser inmune a las críticas generadas por su notable diferencia de edad de 40 años. Han sido vistos juntos en alfombras rojas, eventos de moda y reuniones familiares, consolidando un romance que muchos en un principio consideraron pasajero.

La relación estable de Cher

Alexander Edwards es conocido en el ámbito musical como un talentoso productor y ejecutivo. Su relación con Cher ha sido su conexión más mediática, aunque anteriormente tuvo una relación de alto perfil con la modelo Amber Rose, con quien tiene un hijo.

Edwards y Cher han colaborado incluso en el plano profesional, lo que sugiere que su conexión va más allá de lo sentimental y abarca un respeto mutuo por sus carreras en la industria.

Cabe destacar, que este sería el tercer matrimonio para la ganadora del Oscar y el Grammy. Sus dos matrimonios anteriores, ambos altamente publicitados, marcaron épocas en la cultura pop.

Sonny Bono: Estuvieron casados de 1964 a 1975. Formaron el icónico dúo Sonny & Cher.

Gregg Allman: Estuvieron casados de 1975 a 1979. Allman fue cofundador de la banda The Allman Brothers Band.

Ahora, casi medio siglo de su último compromiso formal, Cher demuestra que sigue siendo una fuerza imparable y que está lista para comenzar un nuevo

