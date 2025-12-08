¡Video viral! Elena Rose víctima de hurto durante su concierto en Washington: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cantautora venezolana, Elena Rose, se hizo viral recientemente, debido a un incidente tan insólito como cómico, durante una presentación en la capital estadounidense.

La intérprete de éxitos como "Bayamón" y "Caracas en el 2000" acudió a sus redes sociales, específicamente a sus historias de Instagram, para compartir con sus seguidores lo que ella misma catalogó como algo "muy loco".

En este sentido, Elena Rose y su equipo se dieron cuenta de la desaparición de la prenda íntima de la cantante. En un video compartido por la artista, se escucha a uno de sus asistentes preguntar: "¿Alguien tomó la panti?", a lo que la criolla responde inmediatamente, con un tono incrédulo: "Yo no. No me digas que me robaron la pantaleta."

En el audiovisual se puede ver una expresión de preocupación genuina, que también fue capturada y compartida. "Maric** se robaron mi pantaleta, no te lo puedo creer. Esa es la del show. Toño no me estoy riendo, no es un chiste", expresó la cantante.

A través de sus historias, la artista confesó que le tocó salir a comprar una nueva prenda íntima.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del "ladrón de pantis" y cómo logró acceder y sustraer el objeto del camerino, un área que suele estar reservada y con acceso restringido. Sin embargo, lo que sí está claro es que Elena Rose ya tiene una de las anécdotas más inusuales para contar de su gira por los Estados Unidos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube