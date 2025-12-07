¿Problemas para Julio Iglesias? Javier Santos, hijo no reconocido, prepara una demanda

Suscríbete a nuestros canales

Javier Sánchez Santos, quien afirma ser hijo del cantante Julio Iglesias, ha reiniciado su batalla legal con una nueva estrategia: llevar el caso de paternidad a los tribunales de Estados Unidos. Este movimiento se produce después de haber agotado todas las instancias judiciales en España, donde, pese a haber obtenido una sentencia favorable en primera instancia en 2019, los tribunales superiores anularon el fallo aplicando el principio de "cosa juzgada" por un caso anterior de los años 90. Su abogado, Fernando Osuna, confirmó que ya están en conversaciones con bufetes en Miami para presentar una nueva acción civil en el país donde reside Iglesias.

¿De qué va la demanda?

El núcleo del caso es una prueba de ADN obtenida en 2017, que según el equipo de Santos muestra un 99% de coincidencia genética con Julio José Iglesias, hijo del cantante. Esta evidencia, conseguida por un detective a partir de una botella de plástico que Julio José tiró a la basura en una playa de Miami, fue el pilar de la demanda que ganaron inicialmente en Valencia. Sin embargo, Julio Iglesias se ha negado en tres ocasiones a someterse voluntariamente a una prueba de paternidad solicitada por el juez. Paralelamente, la familia de Santos lleva casi tres años esperando una respuesta del Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, ante el cual denunciaron al Estado español por una presunta vulneración de sus derechos fundamentales.

¿Por qué lo demanda?

Javier Santos, de 49 años, ha insistido en que su lucha no es económica, sino por su dignidad y reconocimiento legal. En declaraciones pasadas, ha expresado el dolor del proceso, llegando a sentir "rabia" y odio, aunque afirma haberlo superado y que ahora cree que podrían ser "buenos amigos" con su padre biológico. Su madre, la exbailarina portuguesa María Edite Santos, mantiene desde los años 90 que el cantante es el padre de su hijo, fruto de una relación breve en 1975. La familia Iglesias, por su parte, no ha hecho comentarios públicos sobre el caso en ningún momento.

