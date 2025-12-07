Miss Venezuela 2025: la dramática reacción de su hermana durante el anuncio que pocos conocen

Suscríbete a nuestros canales

La victoria de Clara Vegas en el Miss Venezuela 2025 no solo fue un momento de gloria para la nueva reina de belleza, sino también una fuente de drama y euforia para su familia. La propia Miss Venezuela relató junto a su familia todos los pormenores de cómo vivieron el tenso certamen, dónde destacaron un incidente inesperado que robó el show en su casa.

La reina de belleza venezolana, confesó que el apoyo y la emoción familiar alcanzaron niveles extremos durante la gala final, especialmente en el instante decisivo de la coronación.

¿Qué ocurrió con la familia de Clara Vegas?

A través de sus redes sociales, Clara Vegas confesó que su hermana se desmayó debido a la tención y la emoción de la noche. Además, confesó que tras su respuesta apratemnte fallida, ella empezó a llorar porque pensó que ya no lograría la tan anhelada corona del Miss Venezuela.

Ahora, con la banda y la corona en mano, Clara Vegas emprende su camino para representar a Venezuela en el Miss Universo, llevando en el corazón la pasión de una familia que, literalmente, perdió el conocimiento de la emoción al verla triunfar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube