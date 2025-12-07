Confesión viral: conoce el botín que heredó Reese Witherspoon después de 'Legalmente Rubia'

Suscríbete a nuestros canales

Una de las anécdotas mejor guardadas de la comedia Legalmente Rubia (Legally Blonde) fue revelada por su propia protagonista, la actriz Reese Witherspoon sorprendió a los espectadores de The Graham Norton Show al confesar que es la dueña legítima de todo el vestuario que utilizó para dar vida a la icónica abogada de Harvard, Elle Woods.

La ganadora del Oscar confesó el secreto del codiciado guardarropa, que incluye la totalidad de las prendas, accesorios y, lo más sorprendente, una inmensa colección de calzado de diseñador.

"Creo que en mi contrato [para la secuela] pedí: 'Me quedo con todo el vestuario'", reveló Reese Witherspoon entre risas, ante la incredulidad de los demás invitados al programa.

El acuerdo contractual no solo le permitió conservar los trajes y la ropa rosa que definieron el estilo extravagante de Elle, sino que también aseguró un verdadero tesoro para cualquier amante de la moda.

El artículo más impresionante dentro de este botín fashionista es, sin duda, la vasta colección de zapatos. Reese Witherspoon confirmó que se quedó con la totalidad del calzado utilizado en la producción, lo que asciende a una cifra impactante, "77 pares de zapatos Jimmy Choo".

La actriz reveló que todas las prendas y el calzado se encuentran almacenados en su totalidad, intactos. Comentó que no tocó el guardarropa hasta el 15º aniversario de la película, cuando sacó las cajas para probarse algunas de las piezas con su hija, Ava Phillippe.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube