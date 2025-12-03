Kate Hudson y Hugh Jackman causan furor en Nueva York: ¿Qué canción desató la locura de los actores?

Suscríbete a nuestros canales

Las estrellas de Hollywood, Hugh Jackman y Kate Hudson, transformaron un pub local en una fiesta épica, culminando una velada que había comenzado con el glamour de los Premios Gotham 2025.

El lugar del inesperado espectáculo fue el Old Mates, un local de la Gran Manzana, en ese lugar los actores hicieron una aparición sorpresa poco después de la ceremonia, y lo que parecía una parada discreta para un brindis se convirtió en el evento de la noche.

Los asistentes se encararon de difundir los videos a través de las redes sociales, en los que se pueden ver a Hugh Jackman y Kate Hudson darlo todo al ritmo de 'Sweet Caroline'.

Cabe destacar, que abos artistas acaban de protagonizar la película musical "Song Sung Blue", donde interpretan a un dúo que forma una banda tributo al icónico Neil Diamond.

El momento cumbre fue cuando Hugh Jackman, aún impecable con su traje de gala, demostró su espíritu showman subiéndose a la barra del bar, animando a la multitud a cantar con más fuerza.

