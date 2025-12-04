Por fin obtiene la corona: Miss Grand Venezuela anuncia a Emely Barile como Miss Reina Hispanoamericana 2025

Suscríbete a nuestros canales

La organización Miss Grand Venezuela ha anunciado de manera oficial el nombramiento de Emely Barile como Miss Reina Hispanoamericana Venezuela 2025. Este título, sin embargo, es la culminación de un camino que comenzó en una competencia distinta..

La noticia, comunicada a través de las redes sociales de la franquicia, destaca a Barile por reunir el perfil preciso para este desafío: una presencia equilibrada, una preparación sólida y un compromiso genuino. Según el comunicado, su designación "refleja los valores de excelencia, disciplina y proyección" de la organización.

El camino alternativo hacia la corona

La trayectoria de Emely Barile hacia este nombramiento no fue lineal. Su camino en los certámenes nacionales comenzó con una aspiración diferente: el Miss Venezuela 2025. La modelo y creadora de contenido se presentó al proceso de selección, pero no logró superar la Evaluación Presencial Integral (EPI), la rigurosa fase inicial del certamen más tradicional del país.

Tras una serie de videos virales en donde se mostraba afectada por el rechazo, su perseverancia la llevó a presentarse al casting del Miss Grand Venezuela. En una transmisión especial por Televen, Barile se midió entre aproximadamente 60 aspirantes hasta convertirse en una de las 36 candidatas oficiales seleccionadas para competir por la corona nacional.

Un perfil para la proyección internacional

Con este nombramiento como Miss Reina Hispanoamericana Venezuela, Emely Barile conocida en redes como @extreemely obtiene un pase de honor para representar al país en la próxima edición internacional del Reina Hispanoamericana. Este certamen, con sede en Bolivia.

La organización Miss Grand Venezuela ha expresado su plena confianza en que Barile, con su experiencia y determinación, llevará con dignidad y altura el nombre de Venezuela en el escenario internacional.

