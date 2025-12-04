Clara Vegas Goetz enciende las alarmas a pocas horas del Miss Venezuela 2025: ¿Qué le pasó en su último ensayo?

Suscríbete a nuestros canales

Desde el inicio del concurso, Clara Vegas se convirtió en una de las aspirantes más fuertes rumbo a la corona. Su porte, su preparación actoral y su proyección escénica la colocaron en la delantera de todas las listas de favoritas, sumando una amplia base de seguidores que la consideran la posible sucesora ideal para representar al país en escenarios internacionales.

A este respaldo se suma su conocido linaje dentro del mundo de los certámenes, pues es hija de una exreina nacional, lo que alimentó desde el principio las expectativas sobre su participación. Sus resultados en las galas preliminares reforzaron su posición, especialmente por su desempeño técnico y su seguridad en pasarela.

Lo ocurrido en los ensayos que encendió las alarmas

Anoche, al finalizar los últimos ensayos generales, la candidata fue vista saliendo del recinto en silla de ruedas, generando un inmediato revuelo entre sus fanáticos. Versiones coinciden en que habría sufrido una descompensación durante la práctica final, lo que obligó al equipo de producción a asistirla para que pudiera retirarse.

La situación no tardó en transformarse en tendencia en redes sociales, donde se multiplicaron los comentarios de preocupación. Usuarios y seguidores del certamen comenzaron a preguntarse si la candidata podrá estar en condiciones de competir este mismo día en la gala decisiva.

La incertidumbre que domina horas antes de la final

Hasta el momento no existe un comunicado oficial que confirme el estado físico de Clara ni detalle de lo ocurrido.

La falta de información ha creado un ambiente de especulación en redes, donde algunos insisten en que lo sucedido podría afectar su rendimiento si decide presentarse. Otros, por su parte, mantienen la expectativa de que la candidata logre recuperarse a tiempo para disputar la corona más codiciada del país.

