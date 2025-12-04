Miss Venezuela 2025: así puedes ver el concurso

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas de iniciar la 72.ª edición del certamen de belleza más importante del país, te contamos todos los detalles importantes para seguir la coronación de la nueva Miss Venezuela.

Cabe destacar, que el evento central, donde se coronará a la Miss Universo Venezuela 2025 iniciará a las 8:00PM (Hora de Venezuela), aunque generalmente, la transmisión televisiva arranca a esta hora, el streaming digital en YouTube iniciará alrededor de las 7:30PM, con la cobertura digital.

¿Dónde ver la gala final del Miss Venezuela?

La transmisión oficial del certamen estará a cargo de Venevisión e iniciará una antesala a partir de las 7:00PM. Además de el canal VePlus (que forma parte de la oferta de DIRECTV/Simple TV en algunos países y otras plataformas de cable) también ha transmitido el concurso para la audiencia fuera de Venezuela.

Por otra parte, estarán disponibles como plataforma digital la página de YouTube Oficial del Miss Venezuela, así como también VenevisiónPlay o VenevisionPlay.com.

La noche promete ser un verdadero espectáculo de glamour y emoción, donde las 12 semifinalistas pondrán todo su carisma y presencia para conquistar al jurado y al público.

El evento estará amenizado por Maite Delgado, quien regresa al certamen con su carisma y experiencia, lista para dominar el escenario y guiar a la audiencia por cada momento del espectáculo. A su lado estará José Andrés Padrón, quien aportará frescura y dinamismo a la conducción.

