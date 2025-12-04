Alfombra roja del Miss Venezuela 2025: así fue comienzo de la gala más esperada

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el mundo aún analiza la polémica coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Tailandia, Venezuela celebra su propia noche de reinado. El Centro Comercial Líder de Caracas fue el escenario de la glamorosa alfombra roja del Miss Venezuela, un evento que sirvió como vibrante antesala para elegir a la próxima representante del país en el certamen internacional. La animación estuvo a cargo dw: Isabella Rodríguez, Leo Aldana, Mariela Celis y Mariem Velazco recibieron a las candidatas y a las personalidades del espectáculo y la belleza nacional.

Sin embargo, no todo salió tan glamuroso como la gala en sí, la transmisión se vio envuelta de problemas de audio y una serie de comentarios que demostraban la inconformidad del publico, pero como dicen en el teatro "el show debe continuar".

Entrevistas y miradas hacia el futuro

A lo largo de la noche, los micrófonos captaron las impresiones de figuras clave del mundo del espectáculo venezolano. Entre los entrevistados estuvieron la periodista Milagros Zambrano, la exreina y empresaria Osmariel Villalobos, y el animador Miguel Moli, quienes compartieron su optimismo por el futuro del certamen nacional. La presencia de Thalía Olvino, Miss Venezuela 2019, conectó la velada con el legado de la organización. Este evento marca el inicio del camino para la sucesora de Stephany Abasali, quien deberá prepararse para competir en un escenario internacional, el Miss Universo, que busca reinventarse tras una edición 2025 marcada por acusaciones de falta de transparencia y fuertes debates sobre su relevancia contemporánea.

