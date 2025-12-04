MÚSICA

Enrique Barrios regresa al ruedo musical cargado de recuerdos

Este lanzamiento marca la "reconquista" de su época dorada, con versiones actualizadas y mejoradas de sus dos mayores éxitos en la orquesta de Manuel Guerra: "Tu ángel de la guarda" y "Todo lo que hago es por ti (Everything I Do)"

Por Ronda

El cantautor hispano-venezolano Enrique Barrios retorna a la escena musical con el mix titulado "Mis Recuerdos", una producción que fusiona nostalgia, energía y una ejecución musical impecable.

Época dorada de la salsa

Este lanzamiento marca la "reconquista" de su época dorada, con versiones actualizadas y mejoradas de sus dos mayores éxitos en la orquesta de Manuel Guerra: "Tu ángel de la guarda" y "Todo lo que hago es por ti (Everything I Do)".

El tema viene acompañado de un videoclip musical estilo cover que destaca por la participación de grandes personalidades del arte en Venezuela.

El audiovisual se grabó en el mítico local  “El Trolly”, en Las Mercedes, y su estreno se celebró en los espacios de la sala en el marco de la conmemoración del 72 aniversario de este ícono caraqueño.

El audiovisual estuvo a cargo del cineasta Miguel Mardeni, con la colaboración de Oye Producciones y OR Producciones. El pilar sonoro le correspondió al productor Jesús “Menudo” Moreno, mientras que en la distribución global le corresponderá a las compañías españolas Indica Producciones y Virgin Music Group Spain.

