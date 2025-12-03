Por vaguada monzónica se esperan lluvias en estos estados: pronóstico del Inameh 3 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advierte sobre un incremento en la cobertura nubosa y la intensidad de las precipitaciones para este miércoles 3 de diciembre de 2025.

De acuerdo con el boletín meteorológico, el fenómeno se debe a la influencia de una vaguada monzónica activa en el extremo occidental del país.

Por vaguada monzónica se esperan lluvias en estos estados

Al respecto, el Inameh informó que en horas de la mañana se prevén lluvias y lloviznas de tipo estratiforme en áreas como Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, el Oriente, la costa este de Miranda/Falcón, Los Andes y Zulia.

De igual modo, habrá cielo con nubosidad parcial.

Mientras que para la tarde y noche el Inameh indicó aumento de la cobertura nubosa.

Por lo que se esperan precipitaciones de intensidad variable sobre zonas de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Los Andes, este de Falcón y Zulia.

Igualmente, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que las lloviznas aisladas no se descartan en la Región Central.

Finalmente, el ente meteorológico detalló que una fuerte circulación anticiclónica sobre el Caribe promueve un régimen de vientos alisios estables y secos sobre la franja costera y central.

