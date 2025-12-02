Pronóstico del Inameh última hora: detalles del clima este 2 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 2 de diciembre, el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informa sobre precipitaciones de baja y moderada intensidad.

En tal sentido, y según el Inameh, se esperan lluvias principalmente en las regiones del occidente, sur y oriente del país.

Pronóstico del Inameh última hora

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, las precipitaciones se sentirán en la Guayana Esequiba, sur de Bolívar, Amazonas, oriente, este de Falcón, Los Andes, Apure y Zulia.

Las mismas, siendo más intensas, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en el Zulia, extendiéndose a Los Andes y el oeste de Apure.

De igual modo, no se descartan precipitaciones aisladas en la región central.

Mientras que en su pronóstico para las próximas seis horas se prevé cielo parcialmente nublado, alternando con nubosidad fragmentada en buena parte del país.

Igualmente, se estiman algunos mantos nubosos asociados a precipitaciones de intensidad variable en la Guayana Esequiba, Sur de Bolívar, Amazonas, oriente, este de Falcón, los Andes, Apure y Zulia.

La situación se debe a la presencia de una vaguada monzónica al extremo más occidental del país, junto con la advección de humedad por parte de los vientos alisios.

Estas condiciones son reforzadas por efectos convectivos locales y la divergencia del viento en la altura.

