Pronóstico del Inameh para este lunes 1 de diciembre: lloviznas dispersas sobre estas regiones

Suscríbete a nuestros canales

El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) prevé para este lunes 1 de diciembre lloviznas dispersas sobre ciertas regiones de Venezuela.

Sin embargo, no se descartan áreas con nubosidad que dejarán lluvias y lloviznas dispersas en múltiples regiones.

Detalles del pronóstico del Inameh

De igual modo, el pronóstico del Inameh refiere que se estiman lluvias y lloviznas dispersas, asociadas a nubosidad del tipo estratiforme, en las siguientes zonas: Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Región Central (Miranda, Aragua, Carabobo), Llanos Centrales, Occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, Andes y Zulia.

En la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones de intensidad variable en zonas de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Bolívar, Amazonas, oeste de Apure, Falcón, Andes y Zulia.

Mientras que para la Gran Caracas, nubosidad fragmentada con algunas lluvias o lloviznas; luego del mediodía, se estiman áreas nubladas con precipitaciones variables.

Para las próximas seis horas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología indicó que persisten sobre el territorio nacional cielo parcialmente nublado; asimismo, no se descartan áreas con nubosidad del tipo estratiforme acompañadas de lluvias y lloviznas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Miranda, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales, Occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, Andes y Zulia.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.