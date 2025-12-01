¡En fotos y video! Santa de la Cota Mil llega para recibir la Navidad: así se celebra la tradición caraqueña

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace más de 20 años, el Santa de la Cota Mil llega a la conocida avenida de Caracas para dar la bienvenida a las festividades navideñas en la ciudad capital.

El actor Gilberto Sánchez, quien encarna al tradicional personaje, ofrece una cálida interacción con los conductores en la vía para desear felices fiestas, mientras entrega regalos de Navidad.

Además de festejar el inicio de diciembre en la vía panorámica, que une a Caracas y Miranda, el Santa de la Cota Mil participa en eventos de caridad y profesa un mensaje de paz y armonía para los venezolanos.

El bolso mágico de Santa

Este lunes 1 de diciembre de 2025, el popular Santa de la Cota Mil acudió para dar la bienvenida a la Navidad en Caracas.

Su actividad principal consiste en invitar a los ciudadanos a participar en el ritual del "Bolso Mágico de Santa", actividad que inició este lunes, desde las 6:00 de la mañana.

"Queremos invitarte a escribir tu deseo más anhelado y deposítalo en el Bolso Mágico de Santa, que viajará con nosotros hasta el legendario Castillo de Hielo para hacerlo realidad", se lee en la publicación de la cuenta Santa_vzla.

El punto de encuentro es, específicamente, a la altura del nivel de Boleíta.

Tradición de Caracas en la Cota Mil

"Juntos, entre fotos, abrazos y dulces, le daremos la bienvenida a la Navidad en Caracas. Te esperamos en la Av. Boyacá a nivel de Boleíta para crear la postal perfecta que enmarca nuestra tradición decembrina", dicta la publicación.

La historia del Santa venezolano se remonta a 1950, cuando Ramón Canela se convirtió en el primer actor que representó a este personaje en la localidad. Canela falleció en 2019, y desde entonces, Gilberto Sánchez ha continuado con la tradición, para desear una Navidad llena de paz y amor.

La figura de Santa no solo se limita a esta actividad anual; también participa en eventos de caridad y otras iniciativas, para promover un mensaje de unidad y paz en la comunidad.

Santa toma distintos sectores de Caracas

La alegría de la Navidad se trasladó hasta otros sectores de la concurrida vía de la ciudad capital, donde conductores se sumaron a la celebración, con la presencia de otros "Santas".

Un Papá Noel se asentó en la avenida, a la altura de la Urbanización Sebucán; mientras que un tercer San Nicolás se presentó a la altura de La Castellana, en Chacao.

