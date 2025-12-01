"Las navidades venezolanas a nivel turístico y nacional serán las mejores que hayamos conocido", asegura Maduro

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que las navidades de Venezuela "a nivel turístico y nacional serán las mejores que hayamos conocido".

Durante sus declaraciones en el Cuarto Encuentro de Cafés de Especialidad Venezolano 2025, el mandatario habló también sobre el incremento del turismo internacional en el país.

"Las mejores navidades que hayamos conocido"

De acuerdo con las declaraciones del presidente Maduro, "Venezuela es un país de avance hacia la prosperidad".

Adicionalmente, resaltó que la oración del Padre Moedano que trajó a colación el ministro de agricultura, Julio César León Heredia, "no solo aplica para los productores del café, sino para los turbooperadores, todos los que tienen una posada".

Asimismo, señaló que "Las navidades venezolanas a nivel turístico y nacional serán las mejores que hayamos conocido porque Venezuela está bella, en paz y feliz".

Durante el contacto de la transmisión con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, lo autorizó a rumbear hasta el amanecer.

En este sentido, el mandatario aseguró que "mañana es primero de diciembre Lacva, estás autorizado a rumbear hasta el amanecer".

Incremento del turismo en Venezuela

Al respecto, el presidente Maduro aseguró que hasta el mes de octubre de este año, Venezuela registró un incremento del 56% en el turismo internacional.

Destacando que este porcentaje corresponde a una cifra de 878 mil turistas internacionales. Agrega el mandatario que esto se debe a la apertura de al menos 665 nuevas rutas.

