Books For You Miami”: una misión que busca cambiar vidas a través de la lectura de libros

"Books For You Miami" es una organización sin fines de lucro con sede en Miami, Florida, fundada por Alejandro Barriga junto a su madre Laura, en el 2020, dedicada a promover la lectura y la educación en comunidades con recursos limitados. Barriga utilizar los libros como una herramienta para la transformación personal y la superación educativa:

Misión principal

La misión de "Books For You Miami" depende fundamentalmente de la donación activa de la comunidad y un riguroso proceso de logística y restauración. La organización obtiene su inventario a través de varias vías, buscando interceptar los libros antes de que sean desechados:

Donaciones particulares: reciben libros directamente de familias o individuos en el área de Miami que están limpiando sus hogares o mudándose.

reciben libros directamente de familias o individuos en el área de Miami que están limpiando sus hogares o mudándose. Puntos de recolección: pueden establecer centros de acopio temporales o permanentes en escuelas, bibliotecas locales o negocios que actúan como socios.

pueden establecer centros de acopio temporales o permanentes en escuelas, bibliotecas locales o negocios que actúan como socios. Rescate de libros "abandonados": una parte clave de su misión es el rescate de libros de ventas de garaje (yard sales), fleamarkets, o incluso de contenedores de reciclaje si están en buenas condiciones.

Luego los distribuyen: esta es la fase más compleja, especialmente para los envíos internacionales:

Envío local (EE. UU.): los libros se entregan a escuelas locales, centros comunitarios o programas de lectura que han solicitado asistencia en Florida.

Envío internacional: se establecen contactos con organizaciones benéficas, iglesias o entidades educativas en países como Venezuela, Cuba, Haití y Filipinas. La organización debe gestionar el complejo proceso de envío y aduanas para asegurar que las cajas de libros lleguen a sus destinos.

Entrega final: los libros se distribuyen en bibliotecas escolares o se utilizan para crear pequeñas bibliotecas comunitarias.

Alcance geográfico

La organización tiene un impacto tanto a nivel internacional como dentro de Estados Unidos:

Internacional: Han extendido su misión enviando libros a escuelas y comunidades en países donde el acceso a material educativo es precario, incluyendo: Cuba, Haití, Filipinas y Venezuela.

Nacional: También distribuyen los libros dentro de Estados Unidos, enfocándose en comunidades y escuelas con escasos recursos en el estado de Florida.

Para comunicarse con la organización "Books For You Miami" y coordinar donaciones o participar en su misión, puede utilizar los siguientes métodos de contacto directo:

