Books For You Miami”: una misión que busca cambiar vidas a través de la lectura de libros

"Books For You Miami" es una organización sin fines de lucro con sede en Miami, Florida, fundada por Alejandro Barriga junto a su madre Laura, en el 2020, dedicada a promover la lectura y la educación en comunidades con recursos limitados. Barriga utilizar los libros como una herramienta para la transformación personal y la superación educativa:
"Para mí, la misión es darle a los niños las herramientas para que puedan cambiar sus vidas. Un libro es el punto de partida para que puedan alcanzar sus sueños", expresó Barriga
Misión principal
La misión de "Books For You Miami" depende fundamentalmente de la donación activa de la comunidad y un riguroso proceso de logística y restauración. La organización obtiene su inventario a través de varias vías, buscando interceptar los libros antes de que sean desechados:
- Donaciones particulares: reciben libros directamente de familias o individuos en el área de Miami que están limpiando sus hogares o mudándose.
- Puntos de recolección: pueden establecer centros de acopio temporales o permanentes en escuelas, bibliotecas locales o negocios que actúan como socios.
- Rescate de libros "abandonados": una parte clave de su misión es el rescate de libros de ventas de garaje (yard sales), fleamarkets, o incluso de contenedores de reciclaje si están en buenas condiciones.
Luego los distribuyen: esta es la fase más compleja, especialmente para los envíos internacionales:
Envío local (EE. UU.): los libros se entregan a escuelas locales, centros comunitarios o programas de lectura que han solicitado asistencia en Florida.
Envío internacional: se establecen contactos con organizaciones benéficas, iglesias o entidades educativas en países como Venezuela, Cuba, Haití y Filipinas. La organización debe gestionar el complejo proceso de envío y aduanas para asegurar que las cajas de libros lleguen a sus destinos.
Entrega final: los libros se distribuyen en bibliotecas escolares o se utilizan para crear pequeñas bibliotecas comunitarias.
Alcance geográfico
La organización tiene un impacto tanto a nivel internacional como dentro de Estados Unidos:
Internacional: Han extendido su misión enviando libros a escuelas y comunidades en países donde el acceso a material educativo es precario, incluyendo: Cuba, Haití, Filipinas y Venezuela.
Nacional: También distribuyen los libros dentro de Estados Unidos, enfocándose en comunidades y escuelas con escasos recursos en el estado de Florida.
Para comunicarse con la organización "Books For You Miami" y coordinar donaciones o participar en su misión, puede utilizar los siguientes métodos de contacto directo:
Teléfono: 786-916-9445
Correo Electrónico: [email protected]
