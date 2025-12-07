¡Volvió a nacer! Piloto se salva de milagro tras caer avioneta en el Lago de Maracaibo: esto sucedió

Suscríbete a nuestros canales

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana prestaron su apoyo al piloto de una avioneta ligera, luego de que esta se precipitara sobre las aguas del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, y dejó ileso a su único ocupante, según reportes iniciales de medios locales.

A pesar de la gravedad del incidente, el piloto salió ileso de la aeronave, y en una primera instancia, fue auxiliado por pescadores que divisaron el momento del accidente. La aeronave luego se hundió., logró sobrevivir al impacto sin sufrir lesiones, lo que ha sido catalogado como un milagro.

El medio Noticias al Minuto, destacó que el hombre responde al nombre de Marco Rasera Berna (48) de origen italiano, que pilotaba una avioneta modelo Cherokee de cuatro plazas. Al momento del acuatizaje viajaba solo.

Por su parte, las autoridades del estado Zulia decidieron iniciar la investigación correspondiente para determinar las causas que llevaron a la avioneta a perder altura y precipitarse en el Lago de Maracaibo. Se evalúan todas las hipótesis, desde fallas técnicas hasta factores ambientales.

