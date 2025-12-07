Autobús de larga distancia se incendia por completo: esto se sabe sobre las posibles causas

Suscríbete a nuestros canales

Durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre de 2025, se reportó un aparatoso incendio que consumió por completo un autobús de pasajeros tipo buscama en el estado Yaracuy, según informaron medios locales, el incidente tuvo lugar en la Troncal 11, una importante arteria vial que atraviesa el estado, específicamente a la altura de la Curva Las Palmas, dentro del municipio Nirgua.

Aunque el vehículo, diseñado para el transporte de larga distancia, quedó reducido a chatarra, algunos testigos informaron al diario Yaracuy al Día, que no hubo lesionados ni afectados ya que lograron evacuar el colectivo antes que las llamas lo consumieran por completo.

Al lugar del incidente, se apersonaron funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes se encargaron de atender la contingencia. Hasta donde se supo el bus estaba adscrito a la línea de transporte UniZulia y había salido en horas de la noche desde Caracas y tenía como destino final la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia.

Hasta el momento, las autoridades competentes no han emitido un dictamen oficial sobre qué originó el fuego que envolvió la unidad buscama. Se presume que pudo deberse a una falla mecánica o eléctrica.

