Capturado infraganti: intentó someter a una adolescente con un arma blanca

Funcionarios de la Policía Municipal de Baruta lograron la detención de un individuo tras perpetrar un robo con intimidación en pleno Pueblo de Baruta, el sujeto, identificado como Eduardo José Parra Yllarraza, de 30 años de edad, conocido también por el alias de "Patico".

Según lo informado a través de las redes sociales de Polibaruta, el hombre fue aprehendido inmediatamente después de cometer el delito, debido a que la víctima, una adolescente, alertó a los funcionarios del sector. El hecho ocurrió específicamente entre la calle Bolívar y Girardot, donde Parra le sustrajo un teléfono celular a la joven bajo amenaza con un cuchillo.

Antecedentes del detenido

Tras la detención, el caso fue canalizado a las instancias judiciales correspondientes, dónde se reveló una situación legal compleja para el detenido. El sujeto poseía historial policial por otros delitos. Además, al momento de su aprehensión, presentaba dos solicitudes judiciales pendientes ante el Tribunal 41° de Control y el Tribunal Tercero de Ejecución de Responsabilidad Penal del Adolescente.

Parra Yllarraza fue puesto a disposición de la Fiscalía 107° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), con competencia en materia de Penal Ordinario.



Además, se informó que el Tribunal Estadal 43° de Control acordó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad para el detenido, imputado por los delitos de Robo Agravado y Detentación de Arma Blanca.

