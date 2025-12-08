Dan de de baja a tres integrantes de una banda criminal en Guárico: esto incautaron las autoridades

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Interior, Justicia y Paz, informó este domingo sobre tres sujetos que fueron abatidos, los cuales eran integrantes de una banda delictiva en el estado Guárico.

A través de su cuenta en Instagram, el ministerio brindó detalles sobre el operativo en el que fallecieron los tres sujetos.

Abatidos tres delincuentes en Guárico

De acuerdo con la información proporcionada por el ministerio, se trata de tres sujetos identificados como Octavio José Rojas Martínez, conocido con el alias de “El Fiebre”; Johan Manuel Canache, quien respondía al alias “El Canache”; y Raúl José Ruiz Ortega, apodado “El Bebé”.

Asimismo, indica que los tres están vinculados cono actividades delictivas como narcotráfico y sectores destabilizadores dentro y fuera del país.

Adicionalmente, informa el escrito que durante un operativo policial, los tres sujetos se enfrentaron contra las comisiones con armas de fuego.

En este sentido, el operativo se llevó a cabo entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de cuerpos policiales, específicamente en las montañas del Parque Nacional Aguaro Guariquito, parroquia Santa Rita, municipio Juan José Rondón del estado Guárico.

Los tres sujetos que fueron abatidos durante el enfrentamiento, pertenecían a la extinta banda delictiva conocida como 'Tren del Llano'.

¿Qué incautaron las autoridades?

Durante el procedimiento, las autoridades policiales lograron incautar como evidencia de la actividad delictiva de estos tres hombres, un total de tres fusiles y 104 cartuchos, los cuales usaron para resistir la fuerza policial y militar durante el operativo.

