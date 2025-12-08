Crisis financiera de San Diego: conozca los motivos de su deuda millonaria

Suscríbete a nuestros canales

En San Diego, California, Estados Unidos (EEUU), se encuentran en una situación económica sensible y es que tienen un déficit cuantioso en sus arcas y no han logrado hacer que los responsables cancelen su parte.

Estamos hablando de una cifra que supera los 260 millones de dólares y que se ha generado debido a multas de estacionamiento impagas y otras obligaciones morosas.

Aunque esta deuda no únicamente de 2025, el monto ha crecido constantemente a lo largo de los años y plantea serias dudas sobre si la ciudad podrá recuperar alguna vez la totalidad de estos fondos.

Sobre la deuda: más detalles

Se indica que, gran parte de la deuda proviene de multas de estacionamiento que han quedado impagas.

El problema es que hay cierta dificultad en rastrear y cobrar estas multas, ya que a menudo se acumulan en vehículos y personas que ya no residen en la jurisdicción o que no pueden pagar.

Lo que ha convertido esta cifra en un dinero necesario pero que es difícil de recuperar para el presupuesto de la ciudad.

En este sentido, las autoridades están conscientes en que es hora de tomar medidas.

La situación plantea el hecho de la ciudad necesita implementar estrategias de cobranza más efectivas.

Esto, a pesar de que, el Condado de San Diego ofrece la posibilidad de planes de pago a plazos para individuos de bajos ingresos que califiquen, permitiéndoles saldar sus multas de estacionamiento y otras infracciones.

Y, vale la pena destacar que las multas de estacionamiento pendientes pueden impedir la renovación del registro vehicular, lo que presiona a los deudores a pagar.

Sin embargo, su poca efectividad hasta el momento podría hacer reconsiderar las actuales políticas, para evitar que las multas se conviertan en una carga inmanejable para las finanzas públicas.

Medidas: tomadas y por tomar

El Concejo Municipal ha votado y considerado varias medidas para aumentar los ingresos, siendo el aumento de las tarifas de parquímetro la principal.

Se votó a favor de duplicar la tarifa por hora de los parquímetros, pasándola de un rango de $0.50 - $1.25 a un rango de $1.00 - $2.50 por hora.

Se estima que esta medida generaría aproximadamente $9.6 millones anuales en ingresos adicionales, aunque esto cubre menos del 4% del déficit proyectado total.

Sin embargo, un informe del Gran Jurado del Condado (County Grand Jury) criticó el enfoque de la ciudad en la gestión del estacionamiento público, alegando precios inconsistentes y falta de transparencia en cómo se contabilizaban los ingresos.

Por otra parte, también se ha propuesto, sin aprobación a la fecha, las siguientes políticas:

Se ha propuesto eliminar el estacionamiento gratuito en los parquímetros los domingos.

Se ha considerado extender las horas de estacionamiento de pago más allá de las 6 p.m.

Se evalúa la posibilidad de implementar precios basados en la demanda (tarifa variable) en áreas concurridas o durante eventos especiales, con tarifas que podrían subir hasta $20 por hora en ocasiones.

Otra propuesta es comenzar a cobrar a turistas y no residentes por el estacionamiento en playas, bahías y parques de la ciudad, con una estimación de generación de $6 millones anuales.

Así como:

Cobro por recolección de basura residencial: una propuesta que podría recaudar unos $78.6 millones.

Aumento de tarifas por servicios: incrementar las tarifas por el uso de servicios municipales como piscinas públicas, alquiler de salas de bibliotecas o el uso de campos deportivos.

