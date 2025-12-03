Así va la polémica del bar que incita a denunciar inmigrantes al ICE: post y cometarios en redes sociales provocan críticas y aplausos

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 29 de noviembre el bar Old State Saloon de Idaho, Estados Unidos (EEUU), anunció una polémica oferta antiinmigrantes para el aprovechamiento de los clientes de su local y americanos en general.

Prometió conceder un mes de cerveza gratis a cualquier persona que colaborara con ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Incluso aseguró “varios meses” de gratuidad si la persona contribuía a varias deportaciones.

Así mismo, extendió otra oferta a los inmigrantes que se autodeporten:

"Anuncio de autodeportación: Cualquier indocumentado que desee autodeportarse puede tomar una cerveza gratis antes de que el ICE llegue al Old State Saloon para recogerlo. Por favor, reserve: 208-244-0648".

Quienes quisieran participar debían enviar pruebas como fotos, videos, fechas, horas, etc.

Lo cual difundieron en sus redes sociales, TikTok, Facebook, X.

Esto les generó una ola de críticas que provocó que empezaran a votar negativamente por el local en la páginas e reseñas como en Google o en Yelp.

A lo que su propietario, Mark Fitzpatrick, conocido como un “supremacista heterosexual”, hizo un llamado a sus clientes a los patriotas del país a dejar buenas críticas sobre su bar.

Lo cual parece estar funcionando, a juzgar por los comentarios que pueden leerse en la parte superior de las críticas en dichas plataformas.

Además, se ha difundido que, al menos, un Idahoano estaría disfrutando del beneficio.

Lo que está sucediendo con Old State Saloon y Fitzpatrick

Ante las críticas, Fitzpatrick se muestra orgulloso de su proceder y llama hipócritas a los que él llama los de “izquierda”, aquellos que quieren boicotear a su local.

Además, aseguró que a pesar de las denuncias que le han hecho, su oferta se ha confirmado que es completamente legal.

El bar incluso vende mercancía que hace alusión a las deportaciones.

Recientemente se corrió la voz de que el departamento de salud de Idaho habría encontrado infracciones al código de salud en Old State Saloon.

Lo cual ha sido negado por la cuenta en x del bar, @OldStateSaloon, y por los seguidores del mismo.

Además, Fitzpatrick ha denunciado que están censurando sus post en diferentes redes, como TikTok y Facebook.

La situación no ha hecho más que impulsar a Fitzpartick a seguir difundiendo la oferta para lo denunciantes de inmigrantes.

De hecho, este martes 2 de diciembre pidió que se difundiera un video sobre su propuesta, la cual está formalizada en un anuncio en su portal:

Ven a Old State Saloon en Eagle, Idaho, este diciembre y celebra la Navidad como se debe. Durante todo el mes, los verdaderos estadounidenses serán recompensados ​​por apoyar a ICE y mantener a Idaho en primer lugar:

Lunes masculinos estadounidenses: todo ciudadano estadounidense varón que apoya a ICE entra y recibe una cerveza gratis, sin preguntas.

Martes de “Te lo cuento” para mujeres: las mujeres estadounidenses listas para dejar una propina a ICE disfrutan de bebidas con la opción de comprar uno y llevar otro gratis toda la noche.

Miércoles de denunciantes: las parejas heterosexuales estadounidenses obtienen un 10 % de descuento en toda la cuenta. ¡Tome a su pareja patriota, cásese si aún no lo ha hecho y ocúpese de crear la próxima generación de bebés estadounidenses!

Y no lo olvides: en cualquier momento, entrega prueba de que ayudaste a ICE a deportar a un indocumentado de Idaho y recibirás BARRITAS DE CERVEZA GRATIS DURANTE UN MES ENTERO.

Old State Saloon: donde la lealtad sabe a cerveza fría y libertad. ¡Nos vemos en el bar, patriotas!

¿Qué dicen los usuarios de las redes?

Las opiniones son varias, así como hay quienes lo critican, en la red social de X hay una gran cantidad de personas que los aplauden, defienden y hasta aseguran que quieren ver más iniciativas así:

La polémica como marketing

Esta no es la primera polémica de Fitzpatrick, quien ha hecho “alarde” de sus creencias por medio de ingeniosos eventos que apuntan a la polémica como estrategia de marketing para su local.

Durante el mes de orgullo LGBTQ+ planeó un festival completamente opuesto a la comunidad, su "Heterosexual Awesomeness".

En donde invitó a heterosexuales cisgénero a “defender la grandeza heterosexual, manteniéndose firme frente a la oposición radical”.

Y este no era el primero, en 2024 también se llevó a cabo un evento similar.

Lo cual generó indignación por la intencionalidad detrás.

