El peligro de la “superniebla” en Florida es real: sigue estas Recomendaciones Clave para tu seguridad

La temporada de invierno ha traído consigo un serio riesgo para los conductores en Florida.

Con la llegada de diciembre, las autoridades estatales, incluyendo la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), han elevado la alerta ante la recurrente amenaza de la "superniebla", un fenómeno que transforma las principales carreteras en zonas de visibilidad cero.

Esta situación, que afecta especialmente a las áreas donde se realizan quemas de vegetación o hay incendios latentes, surge de la combinación de humo y la alta humedad de la noche, un problema que, a lo largo de los años, ha llevado a colisiones fatales.

Prevención vital ante la reducción drástica de visibilidad en autopistas de Florida

De acuerdo con los reportes más recientes al 3 de diciembre de 2025, la densa neblina es un fenómeno común en Florida durante los meses de diciembre a febrero.

La geografía plana del estado permite que estas capas de niebla se asienten directamente sobre el pavimento, creando verdaderas trampas mortales.

Tanto expertos como autoridades advierten que la visibilidad puede caer a cero metros, lo que requiere que los conductores actúen de manera inmediata y responsable para evitar tragedias, como el accidente múltiple que resultó en pérdidas de vidas en la I-95 en el condado de Volusia en marzo de 2022, reseña Diario Las Américas.

Los conductores de Florida deben tomar precauciones extremas ante la aparición de la “superniebla”

En este contexto, la FHP hace un llamado a los ciudadanos para que adopten medidas de seguridad rigurosas y se mantengan proactivos en la prevención de accidentes. La recomendación más importante es reducir significativamente la velocidad al encontrarse con bancos de niebla.

Aquí hay algunas medidas de seguridad clave que se sugieren:

Evitar conducir en áreas o momentos donde se espera niebla densa.

Encender las luces bajas (nunca las altas, ya que solo reflejan y empeoran la visibilidad).

Aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos.

Si la visibilidad es nula, las autoridades aconsejan la acción más segura: salir completamente de la carretera (hacia el césped o un estacionamiento), apagar todas las luces (incluyendo las de emergencia) y levantar el pie del freno.

Esta medida es vital, ya que las luces encendidas pueden llevar a otros conductores a seguir al vehículo detenido, pensando que es un carril activo, lo que podría causar colisiones en cadena.

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) cuenta con sistemas avanzados de monitoreo y señalización en las áreas de riesgo, que alertan sobre las condiciones de baja visibilidad.

Sin embargo, la responsabilidad individual de los conductores sigue siendo el factor más crucial para proteger la vida en las autopistas.

