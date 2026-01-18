Nueva cuenta oficial de Miraflores en la plataforma X

Suscríbete a nuestros canales

El ministerio de Comunicación difundió este domingo una publicación en la que desmiente la presunta "condecoración con honores a agencias de inteligencia extranjeras".

En su mensaje hace referencia a la nueva cuenta oficial del gobierno venezolano en la red social X, antes Twitter, dónde desmiente el hecho antes mencionado.

Cuenta oficial de Miraflores en X

En la plataforma X se encuentra la nueva cuenta oficial de Miraflores. El usuario es @AlMomento_M (Miraflores al Momento).

En la descripción de este nuevo perfil en X, indica que se trata de una cuenta oficial que tiene por objetivo "defender la verdad de Venezuela frente a las campañas de noticias falsas".

Foto: Captura de pantalla

