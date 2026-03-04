Empleos bien remunerados en Venezuela: el ofrecimiento del Secretario de Energía de EEUU junto a Delcy Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El Secretario de Energía de los Estados Unidos, Doug Burgum, sostuvo un encuentro de alto nivel con la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, para evaluar el regreso de las inversiones estadounidenses a gran escala.

Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, destacó que Venezuela no solo es una potencia en hidrocarburos, sino un actor fundamental por sus reservas de minerales críticos, esenciales para la tecnología global y la transición energética actual.

“Nos acompañan unas dos docenas de las empresas estadounidenses más grandes, fuertes y mejores del mundo en minerales y minería. Muchas ya trabajaron en Venezuela en algún momento y representan miles de millones de dólares en inversiones y miles de empleos muy bien remunerados”, indicó el funcionario.

Alianza por la prosperidad y "Cero Burocracia"

Burgum enfatizó que existe una voluntad política al más alto nivel para que este capital fluya con rapidez.

En ese sentido, señaló que tanto la presidenta encargada como el presidente Donald Trump coinciden en la necesidad de eliminar los trámites burocráticos que han obstaculizado la inversión en el pasado.

Para el secretario, esta sinergia geográfica e histórica garantiza beneficios mutuos inmediatos:

Prosperidad: Mejora directa en la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países.

Estabilidad: Un mercado energético y minero fortalecido que aporte paz al resto del mundo.

Empleo: Reactivación de vacantes técnicas y profesionales con altos estándares salariales.

“Cuando trabajamos juntos, solamente puede significar dos cosas: prosperidad para el pueblo venezolano y para los ciudadanos de los Estados Unidos”, dijo Burgum.