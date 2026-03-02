Aumento salarial en Venezuela: economista Leonardo Buniak asoma los lapsos para el ajuste

Suscríbete a nuestros canales

Las perspectivas económicas de Venezuela para 2026 se vislumbran como muy positivas, dado que expertos en finanzas señalan que la economía crecerá cerca de 14 %. Estiman que en el segundo semestre de 2026 haya buenas noticias sobre el aumento del salario mínimo.

El economista Leonardo Buniak señaló que Venezuela es una economía petrolera impactada por la geopolítica de la energía.

Precisó que, como consecuencia del creciente riesgo de los principales corredores comerciales y energéticos del planeta, fundamentalmente el Medio Oriente y el Mar Caspio, el Cáucaso norte y sur, las empresas petroleras norteamericanas y algunas occidentales europeas tomaron la decisión de deslocalizarse y no comprar ni producir petróleo en el Medio Oriente y Asia Central.

Explicó que ese proceso de deslocalización se transformó en comprar o producir petróleo en mercados cercanos o en países amigos. Esta deslocalización hizo que las grandes empresas americanas productoras de crudo y gas, ahora, estén sacando o comprando petróleo en el hemisferio occidental.

Estados Unidos pone el ojo en el único país con el mayor reservorio de petróleo del mundo, y que está alejado completamente de los avisperos geopolíticos del Medio Oriente.

Añadió que, a raíz de los eventos políticos que hubo en Venezuela, el gobierno de Estados Unidos promovió una suerte de sala de negocio para que el sector petrolero norteamericano y algunas europeas como ENI y Repsol vengan a Venezuela como un mercado objetivo.

Economía venezolana podría crecer 14 % en 2026

“Estas inversiones que se están anunciando hacen que, en el escenario más conservador, la economía venezolana pueda crecer este año por encima de 9 % y en el más optimista cerca de 14 % o 15 %”, precisó Buniak.

Esto se debe a que la producción petrolera que hoy se ubica, según fuentes primarias, en 960.000 barriles por día, podría cerrar con una producción por encima de 1,2 millones de barriles, lo que significaría $ 4.000 millones más de ingresos petroleros con respecto a 2025.

Comentó que, si la producción petrolera llegase a 1,4 millones de barriles, se traduciría en $ 9.000 millones adicionales a los de 2025, con lo cual Venezuela podría tener un ingreso petrolero entre $ 23.000 y $ 26.000 millones; y el producto interno podría crecer por encima de 18 %.

Esta importante expansión de la industria petrolera tiene impacto en la actividad no petrolera, es decir, encadenamientos internos en el sector real de la economía que puede crecer este año 6 %. Eso impactará al consumo privado, que se expandirá, en su opinión, por encima de 12 % o 13 %.

“La economía venezolana va a crecer mucho en el año 2026, pero en mi opinión el mejor año será el 2027”, enfatizó Buniak.

Reiteró que la inversión privada en Venezuela crecerá, la inversión extranjera directa en el sector energético petrolero, asociada a encadenamientos internos en la economía venezolana, permite un despegue importante de la economía nacional.

“Estimo una inflación que no estará por encima del 180 % para este año; igualmente puede ocurrir una reducción de la brecha cambiaria como consecuencia de los mayores ingresos en materia de divisas”, señaló.

El especialista en finanzas internacionales indicó que, para que la economía pueda ser dolarizada, deben cumplirse otras reglas, como tener un stock de reservas internacionales con una masa de divisas equivalente al volumen de bolívares en circulación al tipo de cambio de referencia del Banco Central de Venezuela.

“Venezuela no tiene ese volumen, las condiciones no están dadas para un proceso de dolarización, que además debe ir acompañado de un importante ajuste fiscal”, dijo.

En el segundo semestre de 2026 habrá buenas noticias sobre salario mínimo

Respecto al incremento del salario mínimo, Buniak reconoció que es sin duda muy bajo y que las condiciones estarán dadas en función de cómo crezca la economía venezolana y sea capaz de producir riqueza.

Añadió que, de decretarse, caerá en el círculo vicioso de que esos salarios decretados generarán siempre más inflación, por costo del sector productivo y por el déficit fiscal del gobierno cada vez que aumenta el salario.

“Sin embargo, los indicadores económicos apuntan que Venezuela debe incrementar su bienestar y la posibilidad de que aumenten los ingresos en el sector privado y en el público, pero tenemos que esperar; yo estimo que será la segunda parte de 2026 y el año 2027 los que darán las mejores noticias en materia salarial”, aseguró Buniak.

