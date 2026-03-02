Cuentas para menores de edad en Venezuela: requisitos y pasos que solicitan estos bancos

Suscríbete a nuestros canales

Actualmente, la banca nacional ofrece productos diseñados específicamente para que los niños y adolescentes comiencen a gestionar su propio dinero.

Dichas cuentas permitiéndoles realizar pagos móviles y usar tarjetas de débito bajo la supervisión de sus padres o representantes legales.

Además, no solo funcionan como un método de ahorro, sino que se han convertido en una herramienta práctica para el día a día, con la digitalización de los pagos, eliminando la dependencia total del efectivo o de las tarjetas de los adultos.

Bancos con cuentas disponibles

La mayoría de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, cuentan con opciones para los más jóvenes. Estas son las principales:

Banco de Venezuela (BDV): ofrece la cuenta "Clave Digital Infantil", una de las más populares por su facilidad de uso a través de la aplicación móvil.

Banesco: cuenta con el plan "Mi Primer Plan", diseñado para jóvenes que quieren su primera experiencia con banca en línea.

Bancamiga: tiene la "Cuenta Kids", que destaca por permitir el uso de puntos de venta y pago móvil de forma sencilla.

Banco del Tesoro: ofrece la "Cuenta Tesoro Joven", enfocada en adolescentes que empiezan a manejar presupuestos.

Mercantil y BBVA Provincial: ambos permiten abrir cuentas de ahorro donde el menor es el titular, pero el padre mantiene el control operativo.

Requisitos principales

Aunque cada banco puede pedir algún papel extra, los documentos que siempre debes tener a la mano son:

Del menor : copia de la partida de nacimiento y, si ya tiene 9 años o más, la copia de su cédula de identidad laminada.

: copia de la partida de nacimiento y, si ya tiene 9 años o más, la copia de su cédula de identidad laminada. Del representante : copia de la cédula de identidad vigente y el RIF actualizado.

: copia de la cédula de identidad vigente y el RIF actualizado. Vinculación: en casi todos los casos, es obligatorio que el padre o tutor ya tenga una cuenta activa en el mismo banco donde se abrirá la del menor.

¿Cómo es el proceso de apertura?

El proceso es mayormente presencial, ya que se requiere la firma de ambos (representante y menor) para formalizar el registro. Los pasos generales son:

El padre y el hijo deben acudir juntos a la oficina bancaria de su preferencia.

Se consignan las copias de las cédulas y la partida de nacimiento.

El menor firma los documentos de apertura (si ya sabe hacerlo) y estampa su huella dactilar.

Dependiendo del banco, la tarjeta de débito se entrega de inmediato o se envía a la oficina en unos días. Una vez activa, se debe configurar la clave en un cajero automático.

Lo que se puede hacer y lo que no

Estas cuentas están limitadas para garantizar la seguridad del dinero. Los jóvenes pueden hacer pagos móviles, usar la tarjeta en puntos de venta y consultar su saldo por la aplicación.

Sin embargo, no pueden solicitar créditos, tarjetas de crédito ni realizar transferencias de montos muy elevados sin que el sistema pida una validación adicional del representante.

