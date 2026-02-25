¿Te cobraron más de $250 por una multa en Chicago?: declaran estos cobros como ilegales y ordenan compensación

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una batalla legal de David contra Goliat hace más de una década, ha alcanzado un punto de inflexión crítico para las finanzas de la "Ciudad de los Vientos", Estados Unidos (EEUU), y el bolsillo de sus residentes.

Tras años de litigio, el sistema de multas administrativas de Chicago enfrenta una factura de 104 millones de dólares en concepto de reembolsos e intereses, tras determinarse que la ciudad violó sistemáticamente las leyes estatales de Illinois.

El origen del conflicto: multas que "asfixian" al trabajador

El núcleo de la disputa radica en el límite legal establecido por el estado de Illinois.

Según el fallo del juez de circuito William Sullivan, las multas emitidas por tribunales administrativos (como los de Chicago) no deben exceder los $250.

Sin embargo, durante años, la ciudad aplicó un esquema donde las infracciones por estacionamiento o falta de la calcomanía municipal (City Sticker) aumentaban exponencialmente si no se pagaban a tiempo, alcanzando cifras de cuatro dígitos.

Casos como el de Kyle Garchar, un exconductor de viajes compartidos a quien se le impidió trabajar tras acumular $1.600 en multas, o el de Rodney Shelton, quien se vio obligado a declarar la bancarrota tras recibir 77 multas que sumaban $20.000 por un vehículo averiado en propiedad privada, ilustran el impacto devastador de estas políticas en la comunidad.

El impacto en las placas: La falta de pago de estas multas a menudo derivaba en el "cepo" (the boot) o el remolque del vehículo, lo que generaba deudas adicionales de almacenamiento que ahora también están bajo escrutinio.

Estado actual de la situación

A fecha de hoy, la situación legal se encuentra en una fase de ejecución y apelación.

Aunque el fallo inicial de $104 millones ($70 millones por sobrecargos y $34 millones en intereses) marcó un hito, el Departamento Legal de Chicago ha mantenido una postura de resistencia.

¿Se está devolviendo el dinero?: no de forman automática.

Al cierre de febrero de 2026, la ciudad continúa evaluando recursos de apelación para evitar el desembolso masivo.

No obstante, el tribunal ya ha ordenado la anulación de otros $94 millones en multas que la ciudad aún no había cobrado, lo que representa un alivio inmediato para quienes tienen deudas pendientes por encima del límite de $250.

Ajustes normativos: para evitar futuras demandas, Chicago ya ha modificado sus tarifas de City Stickers y estacionamiento, alineándolas con el tope estatal, aunque los abogados de los demandantes, liderados por Jacie Zolma, insisten en que "la justicia no estará completa hasta que el último dólar cobrado ilegalmente regrese al ciudadano".

¿Qué significa esto para los residentes e inmigrantes?

Este fallo puede ser especialmente relevante para la comunidad hispana y los trabajadores de la economía colaborativa (Gig economy).

Muchos conductores, independientemente de su estatus migratorio, han visto truncada su capacidad de generar ingresos debido a la suspensión de licencias o deudas impagables.

El fallo de Sullivan establece que la ciudad no puede utilizar estas multas excesivas como una "trampa de pobreza".

Contexto de Equidad: Es importante mencionar que estudios de organizaciones como la ACLU han demostrado que las multas de tránsito en Chicago afectan desproporcionadamente a los vecindarios del sur y oeste (predominantemente latinos y afroamericanos). Este fallo es visto como un paso hacia la justicia social.

¿Qué hacer si tienes multas excesivas?

Si resides en Chicago y crees que has sido víctima de estos cobros, sigue estos pasos:

Verifica tus registros: ingresa al portal oficial de la Ciudad de Chicago y revisa tu historial de multas.

Identifica aquellas que superaron los $250 por una sola infracción original.

Conserva evidencia: si ya pagaste multas excesivas en los últimos 10 años, guarda los recibos o estados de cuenta bancarios.

Estos serán fundamentales si se abre un proceso de reclamo formal (Class Action Settlement).

Consulta el estatus de la demanda: mantente atento a las notificaciones por correo físico.

En casos de demandas colectivas, la ciudad suele estar obligada a enviar notificaciones a las direcciones registradas de los afectados.

No ignores nuevas multas: aunque el proceso legal sigue, las multas actuales deben gestionarse.

Si no puedes pagar, busca los planes de pago de la ciudad (Fresh Start Plan), que ofrecen condiciones más flexibles para residentes de bajos ingresos.

Advertencia sobre estafas: Dado el alto monto del reembolso, es probable que surjan estafadores prometiendo "acelerar tu pago" a cambio de una cuota. Se debe enfatizar que los reembolsos legales se gestionan a través de canales oficiales o los bufetes de abogados autorizados en la demanda colectiva.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube