El megacohete Starship ya tiene vía libre en Florida: descubre cuántas veces rugirá el Super Heavy al año

La Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos ha dado un paso monumental en la era de la exploración espacial comercial al aprobar oficialmente hasta 44 lanzamientos anuales del megacohete Starship de SpaceX desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Esta decisión, que se formalizó en febrero de 2026, allana el camino regulatorio para que el vehículo más potente de la historia opere de manera regular en la icónica "Costa del Espacio".

Un gran impulso para la infraestructura espacial

El Registro de Decisión (ROD), que proviene de una exhaustiva Declaración de Impacto Ambiental (EIS), le da luz verde a la empresa de Elon Musk para llevar a cabo operaciones a gran escala en el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A).

Este permiso no solo abarca los 44 despegues anuales, sino que también incluye la autorización para 88 aterrizajes: 44 regresos del propulsor Super Heavy y 44 retornos de la etapa superior Starship.

Este volumen de operaciones transforma radicalmente el panorama de Florida.

Con esta capacidad, SpaceX podrá acelerar despliegues cruciales, como la red de satélites Starlink de segunda generación y las misiones del programa Artemis de la NASA, que tiene como objetivo llevar nuevamente a los humanos a la Luna.

Compromisos ambientales y mitigación de ruido ante los lanzamientos de Starship

A pesar del entusiasmo, la FAA ha establecido condiciones estrictas para proteger el ecosistema local.

El informe ambiental señala impactos significativos debido al ruido extremo y las emisiones de óxido de nitrógeno.

Por eso, SpaceX debe implementar medidas de mitigación que incluyen:

Protocolos específicos para salvaguardar tortugas marinas, ratones de playa y aves locales durante las operaciones. Gestión del espacio aéreo: Coordinación con el control de tráfico aéreo comercial para minimizar los retrasos en vuelos civiles, que podrían verse afectados por los cierres intermitentes. Aterrizajes oceánicos: Restricciones en zonas de arrecifes de coral y hábitats críticos de ballenas francas en el Atlántico.

El futuro de la "Costa del Espacio" con Starship

La infraestructura en el LC-39A está en sus fases finales de construcción. Se espera que las operaciones regulares comiencen a mediados de 2026, una vez que SpaceX obtenga la licencia de operador de vehículos específica.

Si sumamos este permiso a las posibles operaciones en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral (SLC-37), la actividad de Starship en Florida podría eventualmente superar los 100 lanzamientos anuales.

Este despliegue masivo consolida a Estados Unidos como el líder indiscutible en la economía espacial global, permitiendo una cadencia de lanzamientos que, hace apenas unos años, parecía sacada de una película de ciencia ficción.

