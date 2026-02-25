Moción urgente por coerción contra menores en EEUU: buscan frenar 'autodeportación' de niños y proteger sus derechos

Organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos (EEUU) han presentado una moción de emergencia para detener una controvertida práctica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
La denuncia asegura que agentes federales están presionando a niños y adolescentes que cruzan la frontera sin sus padres para que acepten su "retorno voluntario" o autodeportación, saltándose las protecciones legales vigentes.
El gobierno federal tiene un plazo de dos semanas a partir de hoy para presentar su respuesta oficial ante el tribunal.
Tras esto, el juez decidirá si emite una orden de restricción que bloquee la política de autodeportación a nivel nacional.
¿Qué dice la ley federal?
Desde 2008, la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata establece un protocolo claro:
- Los menores no acompañados (excepto de México o Canadá) deben ser transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).
- En estos refugios, tienen derecho a hablar con sus padres y acceder a un abogado antes de tomar cualquier decisión migratoria.
Sin embargo, según la demanda, la política implementada en septiembre de 2025 permite a los agentes ofrecer la autodeportación de forma oral antes de que los niños lleguen a los refugios, dejándolos en un vacío legal donde no cuentan con asesoría profesional.
Tácticas de presión y amenazas a patrocinadores
Los abogados del Centro Nacional de Derecho Juvenil y otras organizaciones denuncian que la CBP utiliza tácticas coercitivas para obtener firmas:
- Amenazas de detención prolongada: se les dice a los menores que, de no firmar, quedarán encerrados indefinidamente.
- Represalias contra familiares: se ha reportado que los agentes amenazan con arrestar y procesar a los patrocinadores adultos (padres o familiares) que ya viven en EE. UU.
- Barreras lingüísticas: niños han declarado que firmaron documentos que no entendían tras recibir gritos y amenazas de prohibiciones futuras de visado.
El caso de los niños guatemaltecos y la expansión de la orden
Actualmente, existe una orden judicial que prohíbe deportar a menores guatemaltecos sin un procedimiento ante un juez de inmigración.
Esta protección se logró tras un intento fallido del gobierno en agosto pasado de enviar a decenas de ellos en un vuelo nocturno improvisado.
Ahora, los abogados piden al juez que esta protección se extienda a menores de todos los países.
Lo que toda familia debe saber
Si usted tiene familiares menores de edad que han cruzado o planean cruzar la frontera solos, es vital recordar estos derechos básicos:
- No firmar sin entender: todo menor tiene derecho a que se le explique su situación en su idioma.
Nadie debe firmar un documento de "salida voluntaria" sin hablar primero con un abogado o con su familia en EE. UU.
- El derecho al refugio (ORR): los agentes tienen la obligación legal de transferir al menor a un refugio federal donde las condiciones de detención son supervisadas y se garantiza la comunicación con el exterior.
- Presión a patrocinadores: aunque la CBP amenace con procesar a los patrocinadores que recojan a los niños, existen protecciones legales para los menores.
Es crucial buscar ayuda de organizaciones sin fines de lucro de inmediato si se recibe una llamada de este tipo.
- ¿A quién acudir?: organizaciones como el Centro Nacional de Derecho Juvenil o el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional están monitoreando estos casos.
Si sospecha que un menor ha sido víctima de esta política, contacte a un abogado de inmigración certificado.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube