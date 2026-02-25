Moción urgente por coerción contra menores en EEUU: buscan frenar 'autodeportación' de niños y proteger sus derechos

Suscríbete a nuestros canales

Organizaciones defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos (EEUU) han presentado una moción de emergencia para detener una controvertida práctica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La denuncia asegura que agentes federales están presionando a niños y adolescentes que cruzan la frontera sin sus padres para que acepten su "retorno voluntario" o autodeportación, saltándose las protecciones legales vigentes.

El gobierno federal tiene un plazo de dos semanas a partir de hoy para presentar su respuesta oficial ante el tribunal.

Tras esto, el juez decidirá si emite una orden de restricción que bloquee la política de autodeportación a nivel nacional.

¿Qué dice la ley federal?

Desde 2008, la Ley de Reautorización de Protección a Víctimas de Trata establece un protocolo claro:

Los menores no acompañados (excepto de México o Canadá) deben ser transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). En estos refugios, tienen derecho a hablar con sus padres y acceder a un abogado antes de tomar cualquier decisión migratoria.

Sin embargo, según la demanda, la política implementada en septiembre de 2025 permite a los agentes ofrecer la autodeportación de forma oral antes de que los niños lleguen a los refugios, dejándolos en un vacío legal donde no cuentan con asesoría profesional.

Tácticas de presión y amenazas a patrocinadores

Los abogados del Centro Nacional de Derecho Juvenil y otras organizaciones denuncian que la CBP utiliza tácticas coercitivas para obtener firmas:

Amenazas de detención prolongada: se les dice a los menores que, de no firmar, quedarán encerrados indefinidamente.

Represalias contra familiares: se ha reportado que los agentes amenazan con arrestar y procesar a los patrocinadores adultos (padres o familiares) que ya viven en EE. UU.

se ha reportado que los agentes amenazan con arrestar y procesar a los (padres o familiares) que ya viven en EE. UU. Barreras lingüísticas: niños han declarado que firmaron documentos que no entendían tras recibir gritos y amenazas de prohibiciones futuras de visado.

El caso de los niños guatemaltecos y la expansión de la orden

Actualmente, existe una orden judicial que prohíbe deportar a menores guatemaltecos sin un procedimiento ante un juez de inmigración.

Esta protección se logró tras un intento fallido del gobierno en agosto pasado de enviar a decenas de ellos en un vuelo nocturno improvisado.

Ahora, los abogados piden al juez que esta protección se extienda a menores de todos los países.

Lo que toda familia debe saber

Si usted tiene familiares menores de edad que han cruzado o planean cruzar la frontera solos, es vital recordar estos derechos básicos:

No firmar sin entender: todo menor tiene derecho a que se le explique su situación en su idioma.

Nadie debe firmar un documento de "salida voluntaria" sin hablar primero con un abogado o con su familia en EE. UU.

El derecho al refugio (ORR): los agentes tienen la obligación legal de transferir al menor a un refugio federal donde las condiciones de detención son supervisadas y se garantiza la comunicación con el exterior.

Presión a patrocinadores: aunque la CBP amenace con procesar a los patrocinadores que recojan a los niños, existen protecciones legales para los menores.

Es crucial buscar ayuda de organizaciones sin fines de lucro de inmediato si se recibe una llamada de este tipo.

¿A quién acudir?: organizaciones como el Centro Nacional de Derecho Juvenil o el Instituto para la Defensa y Protección Constitucional están monitoreando estos casos.

Si sospecha que un menor ha sido víctima de esta política, contacte a un abogado de inmigración certificado.

