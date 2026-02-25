Caída de “El Mencho”: así operaba el cártel Jalisco Nueva Generación en Argentina y Uruguay

Suscríbete a nuestros canales

La caída de “El Mencho” deja en evidencia cómo el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, extendió sus operaciones financieras más allá de México.

Uruguay y Argentina se convirtieron en puntos estratégicos para lavar dinero y mantener redes de apoyo.

La llegada de su cuñado y brazo financiero, Gerardo González Valencia, consolidó estos vínculos y permitió fortalecer la logística del CJNG en la región.

González Valencia, conocido como Lalo, formaba parte de “Los Cuinis”, grupo familiar que fungía como soporte económico del cártel. Tras vivir en Argentina durante dos años, se trasladó a Uruguay, donde desarrolló negocios y adquirió propiedades de alto valor.

Fue detenido en 2016 y extraditado en 2020 a Estados Unidos, país en el que recibió cadena perpetua en 2023. Su historial refleja la importancia de los Cuinis para las operaciones financieras y el lavado de dinero del CJNG.

En Argentina, González Valencia utilizó la sociedad Círculo Internacional para montar negocios que ocultaban maniobras ilícitas. Entre ellos destacaba un minimarket en Puerto Madero que, aunque parecía un proyecto gastronómico y minorista, servía para blanquear capitales del tráfico de drogas.

Este modelo de fachada se replicó en inversiones inmobiliarias y actividades comerciales en Uruguay, con propiedades en Punta del Este y Punta Ballena, así como autos de lujo.

Durante su detención en Uruguay, González Valencia generó situaciones conflictivas con la Justicia local. Se reportaron amenazas contra funcionarios, incluyendo al ministro del Interior, y contactos con líderes de organizaciones criminales internacionales.

Su tiempo en prisión evidenció la influencia que ejercía incluso desde la cárcel y las dificultades que enfrentaban las autoridades para garantizar su custodia.

La caída de “El Mencho” y la captura de sus colaboradores muestran cómo el CJNG expandió sus operaciones al Cono Sur. Argentina y Uruguay sirvieron como bases para fortalecer la estructura financiera del cártel, diversificar negocios y mantener control sobre rutas de narcotráfico.

