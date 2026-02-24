Evite caer en la trampa: Cicpc revela modus operandi de estafadores por vía telefónica

Suscríbete a nuestros canales

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa por parte de delincuentes, quienes se hacen pasar por funcionarios del cuerpo policial.

El director del organismo, comisario Douglas Rico, reveló detalles sobre el modus operandi de los maleantes, quienes buscan estafar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas.

Durante una entrevista concedida al programa “Los mediodías de Laiguana.tv”, Rico explicó que estos falsos funcionarios utilizan imágenes alusivas al Cicpc para generar confianza y credibilidad ante sus víctimas y, de esta manera, intentan lograr su objetivo.

Estafadores fingen ser funcionarios del Cicpc

“Teníamos un modus operandi de un supuesto comisario que ponía en su perfil una imagen distintiva del Cicpc y le pide que usted entregue una clave que va a llegar a su teléfono porque usted está siendo investigado por cualquier circunstancia o que su teléfono ha sido clonado y usted cuando envía ese código que le llega, inmediatamente le roban toda la información que pueda tener en su celular”, explicó el funcionario.

De igual manera, detalló que los delincuentes utilizan la información de su víctima para hacerse suplantar su identidad y estafar a sus contactos. Por lo tanto, el director del Cicpc exhortó a la ciudadanía a estar atentos para no caer en esta modalidad delictiva.

“No recibas llamadas de este tipo, evita enviar códigos de bancos, compañías telefónicas o cualquier otra información que te pidan, por más que parezca algo legal, no lo haga”, recomendó el comisario.

Desciende índice de homicidios en Venezuela

Por otro lado, Rico informó que, en lo que va de año, se ha registrado un descenso en los índices de homicidios en el país.

"Desde el primero de enero hasta la fecha tenemos 20 víctimas de homicidio menos que el año pasado”, afirmó el jefe policial.

Aseguró que el índice delictivo en Venezuela mostró un descenso en los últimos años. “Por ejemplo, en 2016 cerramos el año con 56 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2025 lo cerramos con 3.09 homicidios por cada 100 mil habitantes. El 2024 fue 4.1, 2023 cerró con 5.25 y la tasa de 2022 fue de 7 puntos”, dijo.

