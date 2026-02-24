Jonathan Montenegro y Carlos Mata estuvieron a punto de ser familia: aquí el chisme completo

Suscríbete a nuestros canales

En una entrevista cargada de sentimientos, Jonathan dejó al descubierto una de las confesiones más íntimas, visiblemente conmovido, el actor habló de su historia personal y del lugar especial que ocupó Carlos Mata en su vida, más allá de los sets de grabación.

Montenegro relató una experiencia marcada por la ausencia familiar y por la aparición de una figura inesperada que, sin ser su padre, llenó un espacio emocional que había estado vacío durante años.

Una niñez sin padres y un gesto que dejó huella

Jonathan Montenegro recordó que creció sin una madre ni un padre presentes, aunque aclaró que nunca estuvo en situación de abandono, su abuela se hizo cargo de él. Aun así, admitió que esa carencia dejó marcas profundas que lo acompañaron desde muy joven.

En ese contexto, recordó con emoción el gesto de Carlos Mata, quien en una conversación con su abuela llegó a ofrecerse a adoptarlo. No se trató de un proceso formal, porque la abuela no quiso, pero sí de una intención que para él significó mucho más que una simple frase: fue una muestra de afecto genuino que lo impactó para siempre.

Una figura determinante dentro y fuera de los estudios

El actor no dudó en describir a Carlos Mata como una figura clave tanto en su carrera artística como en su vida personal. Compartieron proyectos que fortalecieron su vínculo, entre ellos la exitosa La dama rosa, cuando Mata ya era una estrella consolidada a nivel internacional.

Montenegro recordó cómo el actor viajaba constantemente entre países, grababa escenas en medio de compromisos en el extranjero y aun así encontraba tiempo para llevarle regalos y detalles y aseguró que esa conexión se dio de forma natural y profunda.

El padre que no tuvo, pero que siempre admiró

Jonathan Montenegro fue enfático al señalar que nunca llegó a confundir a Carlos Mata con su padre biológico. Sin embargo, confesó sin reservas que le habría gustado tener un papá como él y aunque la adopción nunca se concretó, el actor aseguró sentirse como un “hijo elegido”, una relación que no necesitó documentos ni etiquetas, sino que se sostuvo en el cariño, el respeto y una presencia constante en momentos clave de su vida.

Reencuentros que confirmaron una conexión intacta

Años después, ambos volvieron a trabajar juntos en Voltea pa' que te enamores, reafirmando que el lazo construido en el pasado seguía vigente.

Hoy, el actor habla desde la gratitud. Reconoce que, aunque Carlos Mata no fue su padre, sí ocupó un lugar esencial en su historia personal, convirtiéndose en una figura que lo acompañó, lo marcó y le mostró que la familia también puede nacer de la elección y el afecto.

